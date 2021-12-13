Çocuklarda corona vakalarında artış: Yunanistan 5-11 yaş arası çocukları aşılamaya başlıyor

Tüm dünyada okulların açılması, sosyal faaliyetlerin yeniden başlamasıyla çocuklarda görülen corona virüs vakalarında artış kaydedilirken, Yunanistan hükümeti, 5-11 yaş arası çocukların aşılanmaya başlanacağını açıkladı.

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Son dönemde tüm dünyada corona virüsün Omicron varyantı endişesi yaşanırken, yapılan son araştırmalar, çocuklardaki vaka sayılarında artışa işaret ediyor.

Yunanistan’da yapılan araştırmalar, 4-18 yaş arası çocuklarda vaka sayısının son dönemde arttığını ortaya çıkardı. Pediatrik bulaşıcı hastalıklar profesörü Maria Tsolia, Kathimerini’ye yaptığı açıklamada, Ekim ayından bu yana çocuklardaki vaka sayılarında artış görüldüğünü açıkladı.

Yapılan araştırmalarda, geçen yıla oranla vaka sayılarında yüzde 10’luk bir artış gözlemlendi.

Bunun üzerine harekete geçen hükümet yetkilileri ülkede 5-11 yaş arası çocukların Çarşamba gününden itibaren aşılanmaya başlanacağını açıkladı.

Ülkede, hükümet yetkilileri, çocukların Covid-19’a tıpkı yetişkinler gibi yakalanabildiğini ve virüsün yayılımının da aynı doğrultuda ilerlediğini yazdı. Özellikle, global düzeyde okulların açılması, sosyal faaliyetlerin yeniden başlamasıyla çocuklarda corona virüs vakalarının arttığı vurgulandı.

Daha önce, Avrupa İlaç Ajansı (EMA), 5 ila 11 yaş arası çocuklarda Pfizer/BioNTech üretimi corona virüsü aşısının kullanımını onay vermişti. Bazı ülkelerde de 5-11 yaş arası çocukların aşılanmasına başlandı.

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