Çocuklarda ‘sıra dışı’ Omicron semptomları konusunda uyarı

İngiliz uzmanlar, tüm dünyada endişe yaratan Omicron varyantının çocuklarda 'sıra dışı' semptomlarla ortaya çıkabileceğini belirledi. Uzmanlar, ebeveynleri çocukların vücutlarındaki kırmızı döküntülere karşı uyardı.

Sozcu.com.tr

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Tüm dünya Omicron varyantı kabusu yaşarken, çocuklar da risk altında. Ebeveynler, çocuklarında dikkat etmeleri gereken olağandışı bir Omicron semptomu konusunda uyarıldı.

Kuzey Londra’dan bir pratisyen hekim olan Dr. David Lloyd, küçük çocukların Omicron varyantıyla enfekte olduklarında vücutlarında kızarıklıklar çıkmaya başladığını belirtti. Lloyd,

doğrulanmış Omicron vakaları olan çocukların yaklaşık yüzde 15’inin lekeler geliştirdiğini söyledi.

Omicron varyantına yakalanan çocukların vücutlarındaki döküntülerin yanı sıra, yorgunluk, baş ağrısı ve iştahsızlıktan da mustarip oldukları açıklandı.

ÇOCUKLARIN YÜZDE 15’İNDE RASTLANDI

Kızarıklıkla birlikte semptomlardaki farkın “oldukça önemli” olduğunu belirten Dr. Lloyd, Sky News’a yaptığı açıklamada “Her zaman tuhaf döküntüleri olan bir Covid-19 hasta grubumuz oldu, ancak Omicron'lu çocukların yüzde 15’inde bunun görülmesi olağandışı bir durum,” dedi.

Vakaların hızla ikiye katlandığı yönündeki önermenin gördüklerine göre doğru olduğunu kaydeden doktor, “Öyleyse umalım ki Delta kadar ölümcül olmasın ve umalım ki üstesinden gelebilelim. Ama endişe verici bir zamandan geçiyoruz.” dedi.

Uzmanlar hastalığın semptomları değişmesinin kimi hastalarda Covid-19’un tespit edilmesinin önüne geçebileceği konusunda uyarıyor.

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