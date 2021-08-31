Corona aşısı yaptıran kadın hayatını kaybetti

Yeni Zelanda'da ABD'li ilaç firması Pfizer tarafından üretilen corona virüsü aşısının uygulandığı bir kadın hayatını kaybetti. Ölümün aşıyla bağlantılı olabileceği belirtildi.

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Dünya genelinde corona virüsüyle mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmaları sürüyor.

“KALP KASI İLTİHABI” YAN ETKİSİ GÖRÜLDÜ

Bağımsız Covid-19 Aşı Güvenlik İzleme Kurulu (CV-ISMB) tarafından yapılan açıklamada, Yeni Zelanda’da Pfizer aşısı yaptıran bir kadının ‘muhtemelen’ nadir görülen bir yan etki olan kalp kası iltihabı (miyokardit) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Kadının başka sağlık sorunlarının da bulunduğu ifade edilirken, “Ölüm, Yeni Zelanda’da Pfizer aşısıyla bağlantılı olan ilk vakadır” denildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kadının kesin ölüm nedeninin henüz belirlenmediği kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. İHA

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