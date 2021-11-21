Corona aşısı yaptırmayan Işıl hemşireden acı haber
İzmir Seka Devlet Hastanesinde görevli hemşire Işıl Dalgın, corona virüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Işıl hemşirenin corona aşısı yaptırmadığı öğrenildi.
Seka Devlet Hastanesinde görev yapan hemşire Işıl Dalgın, bazı semptomların görülmesi üzerine corona virüsü testi yaptırdı. Testi pozitif çıkan ve tedavisine başlanan Işıl Dalgın, durumunun ağırlaşması nedeniyle hastaneye yatırıldı.
Yaklaşık 15 gündür hastanede tedavi gören Işıl hemşire bugün öğleden sonra hayatını kaybetti. 10 aylık bir bebeği olan hemşirenin, corona virüsü aşısı yaptırmadığı öğrenildi.
SAĞLIK MÜDÜRÜ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU
Işıl hemşirenin hayatını kaybettiği haberini Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan sosyal medya hesabından duyurdu.
Yaptığı açıklamada başsağlığı dileyen Pehlevan, Değerli çalışma arkadaşımız, Seka Devlet Hastanesi eski sorumlu hemşiremiz Işıl Dalgını kaybettik. Merhumeye Allahtan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dilerim ifadelerini kullandı. DHA