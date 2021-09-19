Corona aşısına rağmen çok büyük risk altındalar

5.2 milyonu iki doz aşı olmuş 6.9 milyondan fazla insanın verilerini inceleyen bilim insanları, down sendromu, demans ya da parkinson gibi rahatsızlıkları olanların çok daha fazla risk altında olduklarını ortaya çıkardı. Bilim insanları bu rahatsızlığı olanlar için üçüncü doz aşının faydasının çok daha fazla olabileceğini açıkladı.

British Medical Journal isimli tıp dergisinde yayınlanan araştırmayı Oxford Üniversitesi’nden bilim insanları yürütürken down sendromu olanların Covid-19’a bağlı ölüm oranının yaklaşık 13 kat daha fazla olduğu belirtildi. Parkinson ve demas hastalarında da ölüm riskinin iki kat daha fazla olduğu belirtildi.

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