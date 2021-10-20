Corona aşısıyla ilgili vahim iddia! ‘Ciddi denetleme yapılmalı’

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer, 9 ay önce Covid-19 geçirmiş ve kendisini sahte belgeyle 2 doz aşılı gösteren bir hastanın, Covid-19'un delta varyantı nedeniyle yoğun bakımda olduğunu açıkladı. Başer, "Para karşılığı çift doz Biontech yapılmış gibi gösterenleri çok duyuyoruz. Ciddi denetleme yapılmalı" uyarısında bulundu.

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Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer, 9 ay önce Covid-19 geçirmiş bir kişinin delta varyantına yakalanarak yoğun bakımda yattığını açıkladı. Başer, söz konusu kişinin sahte belge ile kendisini 2 doz aşılı gösterdiğini de söyledi.

Başer'in sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklaması şu şekilde:

“Hastamın 32 yaşındaki yakını 9 ay önce Covid geçirmiş. Şimdi Delta varyantı nedeniyle 2. kez Covid ve yoğun bakımda yatıyor. En acısı da aşı olmadığı gibi, sahte belge ile kendini 2 doz aşılı göstermiş olması. Şimdi pişman ve kendisini tedavi etmeye çalışan hekimlere minnettar…”

“CİDDİ DENETLEME YAPILMALI”

Takipçilerinin ‘Sahte belge' soruları üzerine Başer, “O kadar çok duyuyoruz ki para karşılığı çift doz Biontech yapılmış gibi gösterenleri. Ciddi denetleme yapılmalı ve cezası büyük olmalı. Başka yolu yok” dedi.

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