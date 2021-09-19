Corona virüsü Risk Haritası değişiyor! İşte öne çıkan 20 il

Corona virüsüyle mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmalarında yarın yeni bir döneme geçiliyor. Sağlık Bakanlığı, yarından itibaren 2 doz aşılanma oranlarını gösteren corona virüsü Risk haritasını paylaşacak. Bugün son kez yayımlanacak olan tek doz aşılama haritasında birinci sırada yüzde 94,3 ile Muğla bulunuyor. Birinci doz aşılamanın en az olduğu kentse Gümüşhane...

Sozcu.com.tr

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Corona virüsünde yeni bir dönem başlıyor. Sağlık Bakanlığı’nın aşılama sayısının yer aldığı Risk Haritası’nda yarından itibaren illerin 2 doz aşılanma oranları yer alacak.

BAKAN KOCA DUYURMUŞTU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Risk Haritası’nın değişeceğini duyurmuştu. Koca açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı;

“Aşı programımız plana uygun ve başarıyla sürmektedir. 1. Doz aşılamada yüksek bir oranda ve kısa sürede aşılama ile önemli bir kazanım elde ettik. Şimdi sıra aşılarımızı tamamlamaya ve ikinci doz aşıları olmaya geldi. Sizlerle günlük olarak paylaştığımız Türkiye haritası üzerinde illerimizin 1. Doz aşılanma oranlarını gösteren tablomuzu güncelliyor ve aynı haritayı iki doz aşılanma oranları ile paylaşmaya başlıyoruz. Pazartesi gününden itibaren 2 doz aşılanma oranlarını gösteren haritayı paylaşacağız.”

TEK DOZ AŞIDA İLK SIRADA MUĞLA VAR

Bugün son kez paylaşılacak olan bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,3 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği il Muğla. Bu kenti sırasıyla Yalova, Kilis, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Antalya, Edirne, Çanakkale ve Eskişehir takip ediyor.

GÜMÜŞHANE SON SIRADA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 65,9 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Gümüşhane'yi sırasıyla Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Bingöl, Siirt, Muş, Bayburt ve Elazığ takip etti.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığının verilerine göre az birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 84.74, ikinci doz ortalaması yüzde 67.51, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 104 milyon 894 bin 94 oldu.

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