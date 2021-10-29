Corona virüsü salgınında kritik eşik aşıldı

Dünya genelinde corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyonu geçti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Mart 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgınında bir kritik daha aşıldı. Dünya genelinde coronadan hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyonu aştı.

Dünya genelinde en çok can kaybı ABD’de yaşandı. ABD’de bugüne kadar 46 milyon 685 binden fazla vaka kaydedilirken, 764 bine yakın kişi hayatını kaybetti.

En çok can kaybının yaşandığı ikinci ülke ise Brezilya oldu. Brezilya’da bugüne kadar 21 milyon 281 bin vaka tespit edilirken, 607 bin kişi de hayatını kaybetti.

ABD ve Brezilya’yı Hindistan takip etti. En çok can kaybının yaşandığı üçüncü ülke olan Hindistan’da 34 milyon 250 bin vaka görülürken, 457 bin 250’den fazla kişi öldü.

Hindistan’ı, 288 bine yakın can kaybı ile Meksika, 236 bine yakın can kaybı ile Rusya, 200 bin ölü sayısıyla Peru izledi.

İlginizi Çekebilir Corona virüste felç bırakan hasarlar görülmeye başlandı!