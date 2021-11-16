Corona virüsünün AY.4.2 varyantı bir haftada yayıldı

Bilim insanları Birleşik Krallık'ta corona virüsünün Delta AY.4.2 varyantının hızla yayıldığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsünün Delta varyantının mutasyona uğramış hali olan AY.4.2 varyantı ile ilgili dikkat çekici bir açıklama geldi. Bilim insanları ve İngiliz yetkililer bir hafta önce 10.000 olan AY.4.2 varyantının 40.000 seviyelerine ulaştığını açıkladı.

Uzmanlar bu varyantının çok daha hızlı yayılma ihtimali olduğunu hatırlatırken, Birleşik Krallık’taki günlük vakaların yaklaşık yüzde 15’inin bu varyanttan olduğunu açıkladı.

AY.4.2 varyantının dünya genelinde 40.215 vakası olduğunu açıklayan uzmanlar bunların 47.883’ünün Birleşik Krallık’ta olduğunu duyurdu. Newsweek’e daha önce açıklama yapan bilim insanları henüz bu varyant konusunda bilinmezlerin olduğunu açıklarken, bu varyantın diğer Delta varyantlarından daha yaygın ve daha baskın olmaya yatkın olduğunu duyurdu.

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