Corona virüsüyle ilgili müthiş araştırma: Maske hastalığı engelliyor

Edinburgh Üniversitesi ile Monash Üniversitesi'nde yapılan küresel bir araştırma maske takmanın corona virüsünün bulaşmasını ciddi ölçüde azalttığını ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’de de corona virüsüne karşı aşıyla birlikte “maske-mesafe-hijyen” kurallarının salgını önlemek adına ne kadar önemli olduğu ilk kez bilimsel olarak ortaya çıktı…

Avustralya ve İskoçya’da görevli bilim insanlarının küresel verileri derleyerek hazırladığı ve saygın tıp dergilerinden BMJ’de yayınlanan araştırmada maske kullanımının Covid-19 bulaşma riskini ciddi ölçülerde azalttığı tespit edildi.

Edinburgh Üniversitesi ile Monash Üniversitesi’nde görevli bilim insanlarının ortak çalışmasında uzmanlar aşılamaya rağmen maske takılması, sosyal mesafe uygulanması ve ellerin düzenli olarak yıkanması uygulamalarına devam edilmesi çağrısında bulundu.

Uzmanlar, sadece maske takılmasının tek başına virüsün bulaşmasını engelleyebileceğini ve maske takanlara Covid-19 bulaşması riskinin yüzde 53 az olduğunu duyurdu. Uzmanlar, her 90 günde 50 milyon kişiye corona virüsü bulaştığını hatırlatırken, Delta varyantı sebebiyle ölüm oranlarının da arttığına ve bu sebeple önlemleri uygulamaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.

SOSYAL MESAFEDE ORAN YÜZDE 25

Bilim insanları, “Bu sistematik inceleme ve meta analiz bize insanların aldığı önlemlerin Covid-19 bulaşma riskini azalttığını gösteriyor. Bu zamana kadar bilimsel olarak bu önlemlerin etkisi ölçülmemişti fakat biz dünya genelindeki 30’dan fazla araştırmayı inceledik. Maske takmak yüzde 53 oranında riski azaltırken, sosyal mesafe de riski yüzde 25 oranında azaltıyor” açıklamasını yaptı.

Ellerin yıkanmasının da Covid-19 riskini yüzde 53 oranında azalttığı kaydedildi.

Kısa bir süre önce normalleşmeye başlayan ama vaka sayılarının artmasından sonra önlemleri artırma kararı alan Hollanda’da hükümet bu ayın başında maske takılmasını zorunlu hale getirmişti. Vakaların arttığı Romanya, Çekya, Slovakya ve Polonya’da da hükümettler maske takılması kuralını sıkılaştırmıştı.

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