Corona yakalanan çift, 3 gün arayla öldü

Bursa'da İznik Engelliler Derneği Başkanı Erdoğan Bıçak (68) ile eşi Ruhiye Bıçak (64), corona virüsü tedavisi gördükleri hastanede 3 gün arayla hayatlarını kaybetti.

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Emekli denizaltı astsubayı olan Kıbrıs gazisi ve aynı zamanda İznik Engelliler Derneği Başkanı Erdoğan Bıçak, pazartesi günü corona virüsü tedavisi gördüğü Gölcükteki bir hastanede hayatını kaybetti.

Corona tedavisi gören Bıçakın eşi Ruhiye Bıçak da bugün yaşamını yitirdi. Çift, Gölcük 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi. DHA

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