Covid-19 bağlantılı koku kaybı ile ilgili dikkat çeken araştırma başlıyor

İngiltere'nin Doğu Anglia Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, Covid-19 enfeksiyonu sırasında ve sonrasında meydana gelen koku kaybını A vitaminiyle tedavi etmek için klinik deneye Aralık ayında başlayacak. Ekip, daha önce Almanya'da araştırmacıların burundan A vitamini tedavisinin koku kaybı üzerinde potansiyel olumlu sonuçlarından sonra harekete geçti.

Sozcu.com.tr

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Norvich kentinde bulunan Doğu Anglia Üniversitesi’nden (UEA) bir grup bilim insanı, Apollo adını verdikleri klinik deneyle A vitamininin Covid-19 dahil viral enfeksiyonlardan sonra insanların koku alma duyularını yeniden kazanmalarına yardımcı olup olamayacağını kanıtlamak için Aralık ayında insanlı klinik deneye başlayacaklarını açıkladı.

12 hafta sürmesi beklenen klinik deneyde, burun yolundan A vitamini damlasıyla koku kaybını tedavi edilmeye çalışılacak.

ALMANYA’DA OLUMLU SONUÇLAR ALINDI

Üniversite tarafından yapılan açıklamada, “Koku kaybı, Covid-19’un yaygın bir belirtisidir, ancak Covid-19’dan önce bile birçok virüs koku kaybına ve bozulmasına neden oluyordu ve çoğu insan, birkaç hafta içinde doğal olarak koku duyusunu yeniden kazanırken, birçoğu devam eden koku bozuklukları ile kaldı. Almanya’dan yapılan önceki araştırmalar, A vitamininin potansiyel faydasını göstermiştir ve UEA ekibi, bu tedavinin virüsler tarafından zarar görmüş burun dokularının onarılmasına yardımcı olmak için nasıl çalıştığını keşfedecektir” denildi.

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