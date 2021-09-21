Covid-19 döneminde yakınlarını kaybedenlere psikososyal destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Uzman personelimiz tarafından Sağlık Bakanlığı ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde gerekli tedbirler alınarak yüz yüze ya da telefon yoluyla Covid-19 sebebiyle yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza psikososyal destek hizmeti veriyoruz" dedi.

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Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Salgın döneminde vatandaşlarımız farklı sosyal destek mekanizmalarına ihtiyaç duyuyor. Kırmızı yeleklilerimiz bu noktada vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor. Bu ihtiyacı gidermek amacıyla çoğunluğu sosyal çalışmacı ve psikologlardan oluşan 582 personele ‘Salgın Süresince Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmeti’ eğitimi verdik. Uzman personelimiz tarafından Sağlık Bakanlığı ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde gerekli tedbirler alınarak yüz yüze ya da telefon yoluyla Covıid-19 sebebiyle yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza psikososyal destek hizmeti veriyoruz. Bu hizmetimizle salgının vatandaşlarımız üzerindeki psikolojik etkilerini hafifletmek için çabalıyoruz.”

Bakan Yanık, yakınlarını kaybedenlerin yanı sıra salgından etkilenen ve psikososyal desteğe ihtiyaç duyan tüm vatandaşların bulundukları ilin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığı ile bu hizmete ücretsiz ulaşabileceklerini kaydetti. DHA