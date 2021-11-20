Covid-19 hamileleri tehdit etmeye devam ediyor: Ölü doğum riski artıyor

Yeni bir CDC (ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) raporuna göre, Covid-19, hamile kadınlar arasında ölü doğum riskini artırıyor. Mart 2020 ve Eylül 2021 arasında doğum yapan Covid'li hamilelerin yaklaşık yüzde 1,3'ü ölü doğum gerçekleştirdi.

Sozcu.com.tr

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Aşılama çalışmalarına rağmen corona virüsü salgını yayılmaya devam ediyor. Bu süreçte en çok risk altında olan gruplardan biri de hamileler oldu. Araştırmalar hamile kadınların Covid-19’dan çok daha ciddi bir şekilde etkilendiklerini gösteriyor. Ayrıca, aynı yaşta hamile olmayan kadınlara göre Covid-19’dan ölme olasılıklarının neredeyse iki kat daha fazla olduğuna dikkat çekiliyor.

Ayrıca hamile kadınlar üzerindeki araştırmalar devam etse de şimdiye kadar araştırmacılar, Covid-19’un ölü doğum riskini artırıp artırmadığını, yani gebeliğin 20. haftasında veya öncesinde bebek kaybetmenin virüsle ilişkisinin olup olmadığını doğrulayamamışlardı. Ancak cuma günü Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yayınlanan rapor bu duruma netlik getiriyor. CDC, özellikle Delta varyantının ABD’de yayılması sırasında, bebek kaybının Covid-19’a yakalanan hamile kadınlar için bir risk faktörü olduğunu buldu.

COVID’E YAKALANAN HAMİLELER RİSK ALTINDA

CDC araştırmacıları ABD’de Mart 2020’den Eylül 2021’e kadar ölü doğum riskini incelediler ve Covid-19’lu kadınların bebeklerinin yaklaşık yüzde 1,3’ünün ölü doğduğunu, buna karşılık enfekte olmayan kadınlardan doğan bebeklerin yüzde 0,6’sının ölü doğduğunu ortaya çıkardılar.

Delta varyantı baskın hale geldikten sonra, bu yılın Temmuz-Eylül ayları arasında ölü doğumlar Covid-19 ile daha güçlü bir şekilde ilişkilendirildi. Bu süre zarfında, Covid-19’lu kadınlardan doğan bebeklerin yüzde 2,7’si ölü doğarken, Covid-19’lu olmayan kadınlar arasındaki ölü doğum oranı nispeten değişmedi.

ÖLÜM ORANI ARTTI

Delta baskın hale geldiğinde genel Covid-19 ölüm oranları hamile kadınlar arasında daha yüksekti. Cuma günü yayınlanan ikinci bir CDC raporu, Mart 2020’den Haziran 2021’e kadar hamilelik sırasında her 1000 corona virüsü enfeksiyonu için 5 ölüm yaşandığını ancak, bu yılın Temmuz-Ekim ayları arasında Mississippi’de hamilelik sırasında her 1000 corona virüsü enfeksiyonu için 25 ölüm tespit edildiğini gösterdi.

CDC, erken ve ölü doğumları Covid-19 ile şu şekilde ilişkilendirilebileceğini söylüyor: “Virüs fetüsün hayatta kalmasını zorlaştıran plasentadaki kan akışını azaltabilir ve iltihabı artırabilir.”

CDC araştırmacıları, aşıların Covid-19 enfeksiyonlarına bağlı ölü doğumları önlemeye yardımcı olup olmayacağı konusunda ek çalışma çağrısında bulundu.

HAMİLELİKTE AŞILANMA KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Araştırmacılar, bebeğini doğumda kaybeden hamile kadınlar arasındaki aşı oranlarını belirleyememiş olsa da bu sorunu yaşayan kadınların çoğunun muhtemelen aşılanmadığını öne sürdüler. Raporu yayınlayan CDC, ABD’deki hamile kadınlar arasında aşılama oranlarının oldukça düşük olduğuna da dikkat çekti. CDC verilerine göre 13 Kasım itibarıyla, hamile kadınların yaklaşık yüzde 65’i hamilelikleri öncesinde veya hamilelikleri sırasında tam olarak aşılanmış durumdalar.

CDC araştırmacıları, hamilelikten önce veya hamilelik sırasında aşılanmanın Covid-19’un ölü doğum üzerindeki etkisini azaltmak için kritik olduğunu yazdı.

Önceki çalışmalar, Covid-19’lu hamile kadınların 37 haftadan önce erken doğum riskinin yüksek olduğunu göstermişti. Örneğin, The Lancet Regional Health’de temmuz ayında yapılan bir araştırma, Covid-19 teşhisinin hamilelik sırasında erken doğum riskini yüzde 40 ve çok erken doğum riskini yüzde 60 artırdığını buldu.

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