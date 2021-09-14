Covid-19 sonrası kalbinize dikkat

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Polat Canbolat, ‘Covid-19’a yakalanıp, iyileştikten sonra çarpıntı, göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi şikayetleriniz devam ediyorsa doktora başvurun’ uyarısında bulundu.

Nazan DOĞANER HALICI

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CovId-19 geçiren kişilerin kalple ilgili şikayetlerinin virüsten mi yoksa mevcut kalp hastalıklarından mı kaynaklandığı merak konusu… Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Polat Canbolat, bu sorunun asıl sebebinin anlaşılabilmesi için, Covid-19'u atlatan kişilerde iyileşme sürecinin ardından kalple ilgili şikayetlerin devamına bakılması gerektiğini vurguladı ve şu açıklamayı yaptı…

NEFES DARLIĞININ SEBEBİ

Covid-19 geçiren kişilerde gelişen kalp sorunları iyileşme döneminin uzamasına neden olabilir. Çarpıntı, baş dönmesi, göz kararması, göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi şikayetler, Covid-19'a bağlı olabileceği gibi yeni gelişen kalp hastalıklarından kaynaklanabilir. Bunun sebebini anlamak için hastaların şikayetlerinin dikkate alınması gerekir.

– Ateşiniz düşmesine ve yeterli su tüketmenize rağmen çarpıntınız azalmıyorsa,

– Kalbinizin hızlı ve düzensiz attığını hissediyorsanız,

– Çarpıntı ile beraber göğüste rahatsızlık, sıkıntı, tıkanma hissediyorsanız doktora başvurun.

İŞTE KALP DIŞI NEDENLER

Covid-19 hastalığı sonrası ayağa kalkınca gelişen çarpıntı, baş dönmesi, göz kararması gibi şikayetler çoğunlukla doğrudan kalp nedenli bir durum değildir. Hastalığa bağlı uzun süre hareketsiz, yatakta kalmaya bağlı olarak gelişen bir durumdur. Yeterli su içtiğinizden emin olun ve şikayetleriniz geçinceye kadar ani hareketlerden kaçının.

GÖĞÜS AĞRINIZ VARSA…

Covid-19 sırasında ve sonrasında sık karşılaşılan şikayetlerden biri de göğüs ağrısıdır. Göğüs ağrısı, hastalığa bağlı yaygın kas ağrısından kaynaklanabileceği gibi kalp krizi ve akciğere pıhtı atması nedeniyle de oluşabilir. Covid-19, damarların iç tabakasında hasara yol açtığı için hastalık geçirildikten sonra kalp krizlerini tetikleyebilir.

– Şiddetli göğüs ağrınız varsa,

– Göğüs ağrısına eşlik eden bulantı, nefes darlığı veya aşırı terlemeniz varsa,

– Aniden başlayan ve 20 dakikadan uzun süren göğüs ağrınız varsa,

– Göğüs ağrınız şiddetli değil ama kalıcı karakter aldıysa, giderek artıyorsa, 20 dakikadan daha kısa sürüyor veya dinlenmekle azalıyorsa en kısa zamanda doktora başvurun.

Riski aşı değil virüs artırıyor

Diğer tüm viral hastalıklarda görülebilen kalp kası iltihabı (miyokardit) Covid-19'a bağlı olarak da gelişebilir ancak kalıcı hasar oluşmaz. Kalp kası iltihabında görülebilen belirtilerinden en sık karşılaşılanlar göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntıdır. Kalp kası iltihabının hastalık sırasında gelişmesi beklenir. Covid-19 iyileştikten sonra gelişen kalp kası iltihabı başka hastalıklara bağlıdır. Bu sorun genellikle iyi seyirlidir. Ana tedavisi istirahat ve inflamasyonu baskılayıcı ilaçlardır. Covid-19 hastalığına bağlı kalp kası iltihabı gelişme ihtimali, Covid-19 aşısına bağlı kalp kası iltihabı gelişme ihtimalinden 100 kat daha fazladır. Bu yüzden herkes aşısını yaptırmalı.