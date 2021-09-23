Covid-19’dan yaşamını yitiren sağlık çalışanın son sözleri yürek burktu

Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Diyarbakır Dağkapı Devlet Hastanesi’nde görevli sağlık çalışanı Necmettin Dündar'ın, entübe edilmeden önce meslektaşlarına "Ölmezsem, iyileşirsem ilk iş aşı yaptıracağım" dediği belirtildi.

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Diyarbakır Dağkapı Devlet Hastanesi'nde anestezi teknisyeni olarak görev yapan Necmettin Dündar, Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti.

Dündar'ın yaşamını yitirdiği 21 Eylül tarihinden önce meslektaşları tarafından ziyaret edildiği öğrenildi.

Necmettin Dündar'ın meslektaşlarına, “Ölmezsem, iyileşirsem ilk iş aşı yaptıracağım” dediği belirtildi.

“ENTÜBE EDİLMEDEN ÖNCEKİ SON SÖZÜYDÜ”

Sosyal medyadan Necmettin Dündar ile son görüşmesini anlatan bir sağlık çalışanı, “Entübe edilmeden önceki son sözüydü. ‘Ölmezsem, iyileşirsem ilk iş aşı yaptıracağım’ diyordu. Nasıl bir uykuya daldın Necmettin. Ruhun şad olsun, canım arkadaşım” ifadelerini kullandı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) de Necmettin Dündar’ın ailesine ve sağlık çalışanlarına başsağlığı diledi. Dündar’ın ölümüyle birlikte Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısı 463’e çıktı.

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