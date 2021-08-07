Delta varyantı çocuklar için daha mı tehlikeli?

Tüm dünyada Delta varyantı önlemleri artarken, aşı olmayanların hastaneye kaldırılma oranları da aynı ölçüde artıyor. Uzmanlar, Delta varyantının ardından çocuklarda görülen corona virüs oranında da artış olduğunu açıklarken, olabilecek etkileri konusunda uyardı.

SOZCU.COM.TR

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Delta varyantı nedeniyle tüm dünya alarma geçerken, virüsün çocuklar üzerindeki etkisi üzerine her gün yeni iddialar ortaya atılıyor. ABD’de yapılan araştırmalar, son dönemde, corona virüs nedeniyle hastaneye kaldırılan çocukların sayısında artışa işaret ediyor. New Orleans Çocuk Hastanesi de çocukların hastalanma oranının son iki hafta içerisinde yüzde 20 oranında arttığını açıkladı. Hastanenin başhekimi Dr. Mark Kline, “Delta varyantı ortaya çıkmadan önce, pandeminin ilk yılında görmediğimiz sayıda çocuğun hastalandığını görüyoruz” dedi.

‘Delta varyantı çocuklarda görülen vakaları artırdı’

Vakalardaki çarpıcı artışa rağmen, Kline ve ülke çapındaki diğer pediatrik bulaşıcı hastalık uzmanları NBC News’e yaptıkları açıklamada, delta varyantının çocuklarda daha tehlikeli olduğuna dair henüz ‘kesin bir kanıt’ bulunmadığını ifade etti. Ancak virüse yakalananları ‘gribin etkilerinden’ daha çok daha yıkıcı etkiyle karşılaşabilecekleri konusunda uyardı ve dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Uzmanlar, çocuklarda görülen vaka artışların, yetersiz aşılanma nedeniyle meydana geldiği görüşünde. Amerikan Pediatri Akademisi’nin son verilerine göre, pandeminin başlangıcından bu yana 4,1 milyondan fazla çocuğa corona virüs teşhisi kondu ve bu oran tüm vakaların yüzde 14,3’ünü oluşturdu. Ancak Delta varyantıyla birlikte bu oran yüzde 20 arttı. Kline, “Bu pandeminin ilk yılı boyunca, çocukların corona virüsten çok etkilenmediği efsanesi vardı. Bunun temel nedeni, pediatrik vaka sayısının nispeten düşük olmasıydı.” dedi. Ancak Delta varyantıyla birlikte artan vakalara dikkat çekti.

Aşılı çocuklarda ise hastalanma oranı halen oldukça düşük.

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