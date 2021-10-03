Delta varyantı hamile kadınlarda riski artıyor

Corona virüsünün mutasyona uğramış ve çok daha tehlikeli varyantı Delta'nın hamile kadınlarda çok daha büyük bir risk yarattığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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ABD’de yapılan bir araştırmada bilim insanları ve doktorlar Dallas’ta Mayıs 2020’den 4 Eylül 2021 arasında corona virüsü geçirmiş 1515 hamile kadının verilerini inceledi.

Bilim insanları yapılan incelemeler sonucunda Delta varyantının hamile kadınlar üzerindeki etkisinin daha önce sanılandan çok daha yüksek olduğunu açıkladı. American Journal of Obstetrics and Gynecology (Amerikan Doğum ve Jinekoloji Dergisi) isimli dergide yayınlanan araştırmada, bu kadınlardan 82’sinin corona virüsünü çok ağır geçirdiğini ve bunlardan 10’unun makineye bağlandığını ve ikisinin de yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

“HASTALIĞI DAHA AĞIR GEÇİRİYORLAR”

Hastalığı bu kadar ağır geçiren hamile kadınların oranının 2021’in başında yüzde 5 olduğu belirtilirken Delta varyantının yayılmasıyla birlikte hamile kadınlarda hastaneye yatış seviyelerinin yüzde 10-15’lere çıktığı belirtildi. Araştırmayı yürüten Güneybatı Teksas Üniversitesi’nden Dr. Emily Adhikari, “Hamile kadınlar çok büyük riskle karşılaşıyorlar ve dolayısıyla bu araştırma hamile kadınların Covid-19 testi olması gerektiğini nir kez daha hatırlatıyor” dedi.

ABD Hastalıkla Kontrol ve Önleme Merkezleri bu hafta içinde bir açıklama yapmış ve hamileler, yeni hamile kalanlar, emzirenler ve hamile kalma ihtimali olanların corona virüsü aşısı olması gerektiğini duyurmuştu. Yapılan açıklamada, “Aşının faydaları potansiyel risklere ağır basıyor” denmişti.

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