Delta Varyantı’nın artış gösterdiği Rusya’dan uçuşlar endişelendirdi

Geçen haftayı Avrupa'da en yüksek vaka sayısı ile tamamlayan Rusya'dan Türkiye'ye yönelik uçuş kısıtlamasını kaldırması sağlık çevrelerinde endişeyle karşılandı. Aşılama oranı düşük, Delta Varyantı'nın etkili olduğu bilinen Rusya'dan gelecek turistler için Türkiye'nin mutlaka kendi önlemlerini almasını isteyen bilim insanları, sosyal medyadan peş peşe uyarılarda bulundu. Türkiye'nin hiçbir koşul öne sürmeden, önlem belirtmeden sınırlarını açmasını eleştirdi.

“DELTA VARYANTI DAHA BULAŞICI VE ÖLÜM ORANI YÜKSEK”

Rusya'daki vakaların yüzde 90'nını oluşturan Hint varyantı olarak adlandırılan Delta Varyantı ile ilgili olarak SÖZCÜ’ye bilgi veren Türk Tabipler Birliği 2. Başkan Ali İhsan Ökten, bu varyantın bulaşıcılık oranının çok yüksek olduğunu, İngiltere'de yeniden görülen artış ve yeni ölümlerin sorumlusu olduğunu söyledi. Ökten, “Hindistan Delta Varyantı'nın bulaşıkçılık ve ölüm oranları daha yüksek. Bu bedenle diğer varyantlara göre daha tehlikeli, bulaşıkçılık oranı daha yüksek” diyerek sözü edilen varyantın Türkiye'deki analizi hakkında Sağlık Bakanlığının kamuoyunu bilgilendirmesini istedi.

“TÜRKİYE KENDİ ÖNLEMİNİ ALMAK ZORUNDA”

TTB 2. Başkanı Ökten Delta Varyantı'nın ürkütücü artış gösterdiği Rusya'dan uçuşların başlatılmasını, “Uçuşları tekrar başlatılıyor ise Türkiye kendi önlemimi almak zorunda. Türkiye'ye Rusya'dan gelen uçuşlar kabul edilmeyebilir. Uçuşlar ve geçişler kapatılabilir. Bu yapılmazsa Rusya'dan Türkiye'ye gelişlerde 10-15 günlük mutlaka karantinaya alınması gerekir. Türkiye'ye girişte mutlaka test yapılmalı. Aşılama oranımız artmakla birlikte henüz toplumsal bağışıklığı koruyacak oranda değil. Böyle bir durumda Delta Varyantı'nın artışı hem şu an ki salgındaki azalmayı ve aşılamadaki tabloyu olumsuz etkiler” ifadeleriyle değerlendirdi.