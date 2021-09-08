Delta virüs belirtileri neler, hangi aşı daha etkili?

Baskın varyant halini alan delta virüs yayılarak etkisini sürdürüyor. Delta varyantı corona virüsüne kıyasla daha ağır geçerken, belirtileri ise normal hastalık gibi belirtilerine benziyor. Saygın bilim dergilerinden Nature'da yayınlanan bir araştırma, Delta varyantının orijinal Covid-19'a göre 8 kat daha tehlikeli olduğunu ortaya koydu.

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Çin’in Wuhan kentinde 2019’da başlayan ilk Covid-19 raporundan bu yana, virüs sürekli mutasyona uğradı ve yeni varyantların ortaya çıkmasına neden oldu. Aralık 2020’de Delta varyantı ilk olarak Hindistan’da rapor edildi ve hızla dünyaya yayıldı. Delta varyantı yayılmaya devam ettikçe elde edilen sonuçlar birçok endişeyi de beraberinde getirdi…

DELTA VARYANTI BELİRTİLERİ NELER?

Pandemi devam ederken virüsü engellemeye çalışan ve bir yandan da yeni varyantlarla ilgili incelemeler yapan araştırmacılar son olarak Delta varyantını mercek altına aldılar.

Zoe Covid Semptom çalışmasını yürüten Prof Tim Spector, Delta varyantına yakalanmanın genç insanlar için daha çok kötü bir soğuk algınlığı gibi hissedilebileceğini söylüyor. Prof. Spector, Delta varyantına yakalanan gençlerin, kendilerini çok hasta hissetmeseler de virüsü bulaştırıp başkalarını riske atabileceklerine dikkat çekiyor.

Prof Tim Spector, aynı zamanda virüsün belirtilerindeki değişiklikleri de yeniden değerlendiklerini belirtiyor.

Baş ağrısı (yaygın)

Boğaz ağrısı (yaygın)

Burun akıntısı (yaygın)

Ateş

Tat ve koku kaybı belirtiler içine girmiyor

SEMPTOMLAR DEĞİŞİYOR

NHS, insanların dikkat etmesi gereken klasik Covid belirtilerini öksürük, ateş, koku veya tat kaybı olarak sıralamıştı. Ancak Prof Spector, semptomlarını bir uygulamaya kaydeden binlerce kişiden aldığı verilere dayanarak bunların artık daha az yaygın olduğunu söylüyor: “Mayıs ayının başından beri, uygulama üzerinden kullanıcıların en önemli semptomlarına bakıyoruz ve bunlar eskisinden farklı.”

Prof Spector; semptomlardaki değişikliğin ilk olarak Hindistan’da tanımlanan ve şu anda Birleşik Krallık’taki Covid vakalarının yüzde 90’ını oluşturan Delta varyantındaki artışla bağlantılı göründüğünü belirtiyor.

SOĞUK ALGINLIĞI OLMAYABİLİR

Prof Spector, ateşin oldukça yaygın olduğunu ancak koku kaybının artık ilk 10 semptom arasında olmadığını söylüyor:

“Bu varyant biraz farklı çalışıyor gibi görünüyor. İnsanlar bir tür mevsimsel soğuk algınlığına yakalandıklarını düşünebilir ve hayatlarına devam ederken virüsü başka insanlara yayabilirler. Eğer gençseniz, daha hafif semptomlar alabilirsiniz. Kötü bir soğuk algınlığı gibi gelebilir ama evde kalın ve test yaptırın.”

Alpha veya UK varyantının baskın olduğu İngiltere’de bir milyondan fazla insan üzerinde yapılan Imperial College London React araştırması, Covid ile bağlantılı çok çeşitli ek semptomlar buldu.

Klasik semptomların yanı sıra; titreme, iştahsızlık, baş ağrısı ve kas ağrıları gibi etkiler de görünebilir.

BELİRTİLERİ SOĞUK ALGINLIĞI GİBİ

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Vefa Öztürk ise belritleri hakkında şu görüşleri dile getiriyor; “Delta varyantının en sinsi özelliği, enfekte olanların boğazlarında çok hızlı bir şekilde, çok yüksek bir viral etkiye yol açmasıdır. Bu yüzden insanlar enfekte olduklarını fark etmeden virüsü başkalarına bulaştırabilir. Hastaların klinik şikayetleri daha çok grip-nezle gibi burun akıntısı, ateş, yorgunluk, kas ağrısı gibi başlayıp, akciğeri etkilediğinde de kuru öksürüğe ve nefes darlığına neden olur.”

3. DOZ AŞI DELTA VİRÜSE KARŞI ETKİLİ

Pfizer/BioNTech tarafından yapılan açıklamada, 3. doz aşının Covid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan Delta mutasyonuna karşı korumayı güçlü bir şekilde artırdığı aktarıldı.

Şirketin çevrimiçi yapılan genel kurul toplantısında yayınlanan son verilere göre, 3'üncü doz aşının 18-55 yaş arasındaki kişilerde Delta mutasyonuna karşı 2'inci doza kıyasla vücutlarının 5 kat fazla antikor ürettiği ifade edildi.

Veriler, 3'üncü doz aşının 65-85 yaş arasındaki kişilerde Delta mutasyonuna karşı 2'inci doza kıyasla vücutlarının 11 kat fazla antikor ürettiğini gösterdi.

Veriler ayrıca, 3'üncü dozun virüsün Güney Afrika’da ortaya çıkan Beta mutasyonuna karşıda daha yüksek antikor oluşturduğu ve 2'inci dozdan çok daha yüksek koruma sağladığına dikkat çekildi.

Pfizer/BioNTech, 3’üncü dozun Delta mutasyonuna karşı 3 doz öncesine kıyasla 100 kata kadar etkili olma potansiyeli olduğunu öne sürdü. Şirketin açıkladığı son veriler henüz ilgili kuruluşlar tarafından gözden geçirilmedi veya yayınlanmadı.

Öte yandan Pfizer/BioNTech, geçtiğimiz aralık ayından bu yana 1 milyar doz aşı sevkiyatını yaptığını ve bu yıl yaklaşık 3 milyar dozluk bir üretim hedefi olduğunu aktardı.

TEK DOZ BİONTECH AŞISI YETERSİZ

Yetkililer tek doz Pfizer/BioNTech aşısının Delta varyantına karşı koruyuculuk sağladığı fakat bunun çok sınırlı olduğunu açıkladı. Araştırmada Pfizer/BioNTech aşısının tek dozunu olanların semptom gösteren Delta varyantına karşı yüzde 30 koruma sağladığı kaydedildi. Bu oranın düşük olduğu ve insanların mutlaka iki doz aşı olması gerektiğini açıklayan yetkililer ikinci dozdan sonra ise semptom gösteren Delta varyantına karşı çok ciddi bir koruma sağlandığı belirtildi.

DELTA VİRÜSE KARŞI BİONTECH AŞISI YÜZDE 88 ORANINDA KORUYOR

Yetkililer, “Tek doz Pfizer/BioNTech aşısı Covid-19'un Delta varyantına karşı sınırlı bir koruma sağlıyor. Fakat ikinci dozdan sonra semptom gösteren Delta varyantı karşısında koruma sağlanıyor” açıklamasını yaptı. Yapılan araştırmada ikinci doz Pfizer/BioNTech aşısı olanların Delta varyantına karşı yüzde 88 oranında korumaya sahip olduğu belirtildi.

ABD merkezli medya kuruluşu Business Insider, bu araştırma ve Delta varyantı ile ilgili kapsamlı bir makale yazarken, “Aşı olanlar arasında da Delta varyantı bulaşanların sayısının arttığı görülüyor. Fakat bu kişilerde hastalık daha hafif geçiyor ve baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı gibi belirtiler gözüküyor” ifadesine yer verdi.

Business Insider'a konuşan bilim insanları ise, “Maske kullanımı ve aşı kombinasyonu Delta varyantına karşı ciddi bir koruma sağlayabilir” yorumunu yaptı.

BİOTECH AŞISI ÖNERİLİYOR

Nature dergisinde yayınlanan araştırmada Delta varyantının Covid-19 aşılarının insan vücudunda oluşturduğu bağışıklığı alt etme ihtimalinin 8 kat daha fazla olduğu tespit edildi. Araştırmada Delta varyantının AstraZeneca ve Pfizer/BioNTech aşılarının oluşturduğu bağışıklığa karşı daha dirençli olduğu belirtilirken, “Delta varyantının hızlı yayılmasının olası sebeplerinden biri bulunmuş olabilir. Bu araştırmada Delta varyantının bulaşma oranı ve aşılar ya da daha önce hastalığı geçirmiş olmaktan gelen bağışıklığı alt etme seviyesi çok daha yüksek” denildi.

DAHA ÖNCE CORONA OLANDA 6 KAT FAZLA

Hindistan başta olmak üzere birçok ülkeden bilim insanının dahil olduğu araştırmada B.1.617.2 olarak da bilinen Delta varyantının AstraZeneca veya Pfizer/BioNTech aşısının oluşturduğu bağışıklığı, orijinal virüsten ortadan kaldırma ihtimalinin 8 kat daha fazla olduğu belirtildi.

Bilim insanları Delta varyantının daha önce Covid-19 olmuş ve hastalığı yenmiş kişilerde oluşan bağışıklığa rağmen enfeksiyon riskinin ise orijinal corona virüsüne oranla 6 kat fazla olduğunu duyurdu.