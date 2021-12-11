Doğum günün partisi, Omicron yayma etkinliğine dönüştü

İngiltere'de 60 yaşındaki bir kişinin doğum günü partisi, herkesin aşı olmasına rağmen Omicron yayma etkinliğine dönüştü.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü salgını yeni varyantlarla etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bilim insanları Omicron varyantını mercek altına alırken, Birleşik Krallık’ta her gün binlerce insanın herhangi bir Covid-19 semptomunu kaydetmek için erişim sağladığı Zoe Covid Semptom Çalışması da yeni vakaları ortaya çıkarmaya ve virüsle ilgili bilgiler vermeye devam ediyor.

Son olarak İngiltere’de gerçekleşen bir doğum günü partisine katılan 18 kişiden 15’inde Covid tespit edildi. Vakaların hepsinin Omicron varyantına sahip olduğu net olmasa da Zoe Covid Semptom Çalışması’nı yürüten Prof. Tim Spector ellerindeki bulguları şu şekilde sıraladı: “Parti konuklarının tümü 60’lı ve 70’li yaşlardaki yaşlı yetişkinlerden oluşuyor, herkes tam olarak aşılandı ve bazıları da ek aşılarını oldu, çoğu partiden önce test yaptırdı ve pozitif sonuca rastlanmadı.”

Ancak parti bittikten kısa bir süre sonra, partiye katılanların çocuklarından birinin okul arkadaşının, olası bir Omicron vakası olduğu belirlendi. Kısa süre sonra ebeveynin de testi pozitif çıktı ve sadece birkaç gün içinde partiye katılan 18 kişiden 15’i de Covid pozitifti.

Spector, Omicron’un Delta’ya göre büyüme sergilediğini ve yeni varyantın büyük olasılıkla Birleşik Krallık’taki Delta’yı geride bırakacağını ve baskın olacağını söylüyor: “Bu, neredeyse herkesin bunu alacağı anlamına geliyor. İkili veya üçlü aşılanmış olsanız bile, yine de enfeksiyonu önlemiyor.”

Spector şu âna kadar edindikleri bilgilere göre Omicron’un aşılanmış insanlar için özellikle tehlikeli olmadığını sölüyor: “Çoğu insan kötü bir soğuk algınlığı geçirdiğini düşünecek.”

AŞININ ETKİSİ YÜKSEK

Örneğin, partiye gidenler arasında vakaların çoğu, mide bulantısı, baş ağrısı ve boğaz ağrısı ile birlikte mevsimsel soğuk algınlığı gibi hafif semptomlar yaşadı. 15 kişiden ikisi birkaç günlüğüne işten izin almak zorunda kaldı, ateşi çıktı ve tat alma duyularını kaybetti. Ancak kimse bir doktordan bakım istemedi veya hastaneye gitmek zorunda kalmadı. Bu bilgiler, sahip olduğumuz aşıların, kötü sonuçlara daha duyarlı olan savunmasız, yaşlı yetişkinler arasında bile şiddetli Covid-19’a karşı ne kadar iyi çalıştığının bir kanıtı.

Partiye katılanların semptomları, Omicron ile şimdiye kadar ABD’de ve Avrupa’da görülenleri yansıtıyor. Bildirilen enfeksiyonlar hafif. Ayrıca henüz herhangi bir ölüm kaydedilmedi.

Yine de Spector, Omicron’a aşılanmamış insanların maruz kalması halinde hastanelerin yoğunlaşabileceği konusunda uyarıyor: “Omicron ile beraber virüsün etkisini azalttığını konusunda rahatlamak söz konusu değil, diğer insanlara bulaştırabilir ve yine de onları öldürebilirsiniz.”

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