DSÖ, Covid-19 ilaçlarını 10 dolara almayı planlıyor

Dünya Sağlık Örgütü, daha yoksul ülkelerin COVID-19 aşılarına, testlerine ve tedavilerine eşit bir şekilde ulaşmasını sağlayan programı kapsamında hafif semptomlar gösteren hastaların tedavisinde kullanılan antiviral ilaçları 10 dolar kadar bir tutara almayı sağlamayı planlıyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Reuters’ın ulaştığı gelecek yılın Eylül ayına kadar ACT-A adındaki programın hedeflerinin belirtildiği taslak belgeye göre, program kapsamında yaklaşık 1 milyar COVID-19 testinin daha yoksul ülkelere gönderilmesi planlanıyor.

Belgeye göre gelecek 12 ayda 200 milyon olacağı tahmin edilen yeni vakaların dünya genelinde 120 milyonunu tedavi edecek oranda ilaç tedarik edilmesi de planlanıyor.

Merck & Co’s şirketinin deneysel hapı molnupiravir ve hafif semptom gösteren hastaların tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen diğer ilaçlar büyük ihtimalle bu ilaçlar arasında yer alacak.

Plan, aşı yarışını kaybeden DSÖ’nün ilaç ve testlerin tedarikini nasıl nispeten daha düşük bir fiyata artırmak istediğinin altını çiziyor.

DSÖ’nün aşı yarışında tedarikin çoğunu kapan daha zengin uluslar karşısında geride kalması yoksul ülkelerin aşıya ulaşımını sınırlandırdı.

İlginizi Çekebilir Dünya Merck'in geliştirdiği Covid-19 ilacını almak için yarışa başladı: Türkiye de alacak mı?