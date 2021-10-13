DSÖ Direktörü: Aşı dağılımında fazla payı zengin ülkeler alıyor

Netflix tarafından yayımlanan yeni bir belgeselde konuşan Dünya Sağlık Örgütü Genel Müdürü Tedros Adhanom Ghebreyesus, aşılardaki en büyük payı zengin ülkelerin almasına artık bir 'dur' denmesi gerektiğini vurguladı.

Sozcu.com.tr

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Dünya Sağlık Örgütü Genel Müdürü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Ocak 2020’de Çin’i ziyaret ettiğinde, corona virüsü hakkında bir şey anlamadıklarını itiraf etmişti. DSÖ’nün bu krizi pandemi olarak adlandırması iki ayı bulurken, maskelerin hayatımıza girmesi üç ayı, sosyal mesafeyi keşfedilmek ise neredeyse 6 ayı bulmuştu.

Tedros, Netflix’te yayınlanmaya başlanan “Convergence: Courage in a crisis” adlı yeni belgeselde nihayet “virüsü tanımaya başladık” ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Belgeselde, 2020 yılı boyunca Çin, ABD, Brezilya, Peru gibi ülkelerde Covid-19 salgınının ön saflarında yer alan doktorların, ambulans çalışanlarının, hastaların ve hastane personelinin işlerinden ve yaşamlarından kareler yer alıyor.

Belgesel, aynı zamanda, dünyadaki sağlık sistemlerinin ve siyasi güçlerin bu krizi ne kadar kötü yönettiğine de ışık tutarken, zengin ve yoksul ülkeler arasındaki ayrımcılığa da dikkat çekiliyor. DSİ Direktörü Tedros ‘zengin ülkeler güçlendirici dozlara geçerken, yoksul ülkelerin aşı bulamaması’nı en büyük hayal kırıklığı olarak nitelendiriyor.

Aşılama hızının dünyanın pandemi karşısındaki en büyük silahı olduğu vurgulanan belgeselde, yine de zengin ve fakir ülkeler için aşı tedariki arasındaki uçurumun büyümeye devam ettiği belirtiliyor.

Şu anda aşı bağışlarında dünya lideri olan ABD, diğer ülkelere bir milyardan fazla aşı dozu vermeyi vaat ederken, bu sözünün sadece beşte birini gerçekleştirebildi.

ABD’yle benzer şekilde, DSÖ’nün kendi COVAX ittifakı da programın gerisinde kaldı ve programın vaat ettiği 5 milyardan fazla dozun sadece 355 milyonu yoksul ülkelere dağıtıldı. Netflix yapımında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tedros, “DSÖ’de ‘corona virüsü için aşılara ihtiyacımız var’ diyoruz, ancak eşitsizlik için, yoksulluk için aşılarımız yok” ifadelerinde bulundu.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDIK

DSÖ Direktörü belgeselde ayrıca, pandemi sırasında kendisinin ve meslektaşlarının bir çok kez ölüm tehditleri aldığını ve ırkçı saldırılara uğradığını ifade ederken, bunların en çok Başkan Trump’ın ABD’nin DSÖ’ye verdiği desteği “sonlandırmakla” tehdit etmesinden sonra yaşandığını dile getirdi. Etiyopyalı sağlık uzmanı ölüm tehditleri hakkında “Buna aldırmıyoruz. Kendimizi umursamak yerine dünyamızı önemsiyoruz çünkü insanlar ölüyor.” dedi. Tedros sözlerini, “Benim için Covid- 19 apaçık bir çağrı. Bize gerçekten küresel olarak bir topluluk gibi davranmamızı söyleyen bir çağrı.” ifadeleriyle sürdürdü.

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