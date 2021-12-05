DSÖ’den umut verici açıklama: Omicron mutasyonundan ölen olmadı

Bütün dünya yeni corona varyantı Omicron’un paniğini yaşarken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu varyanttan henüz bir ölümün gerçekleşmediğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmer, şu ana kadar sürekli olarak Omicron varyantı ile ilgili bilgileri topladıklarını belirtti.

Güney Afrika'daki hastaneye yatışların artmasının ise büyük olasılıkla Omicron ile ilgili olmadığı sanılıyor.

“ETKİN AMA ÖLÜMCÜL DEĞİL”

Omicron dünyada hızlı bir şekilde yayılsa da ve önümüzdeki bir kaç ay içerisinde “etkin varyant“ olması beklense de, şu anda ölüm oranlarını artırdığı tespit edilemedi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün resmi internet sitesinde, “Tüm veriler, Güney Afrika'da hastaneye yatışların arttığını gösteriyor. Ancak bu Omicron varyantından değil de, toplam enfekte olan insan sayısının artmasından kaynaklanıyor olabilir” deniliyor.

İlginizi Çekebilir Birleşik Krallık'ta Omicron vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı