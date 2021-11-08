Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 250 milyonu geçti: Türkiye dördüncü sırada

2019'un son haftalarında Çin'de ortaya çıkan corona virüsü salgınında vaka sayısı 250 milyonu geçti... Yapılan analizlere göre Delta varyantı sebebiyle her 90 günde 50 milyon insanın hastalandığı tespit edildi.

Sozcu.com.tr

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Her ne kadar birçok ülke normalleşme sürecine girse de corona virüsü hayatın bir gerçeği halini aldı…

Resmi verilere göre dünya genelinde corona virüsü vaka sayısı 250 milyonu geçti. Özellikle Avrupa’nın doğu ülkelerinde son dönemde vaka sayıları rekor kırarken, Reuters haber ajansı, günlük vaka sayılarının son 3 ay içinde yüzde 36 azaldığını aktardı.

Fakat Reuters haber ajansının yaptığı analizler sonucunda corona virüsünün her 90 günde yaklaşık 50 milyon kişiye bulaştığı sonucu ortaya çıktı. Bunun sebebi olarak ise Delta varyantı gösterilirken Reuters, “Bütün dünyadaki ilk 50 milyon Covid-19 vakasına ulaşmak için bir yıl süre geçmişti” hatırlatmasını yaptı.

Sağlık görevlileri ve uzmanlar birçok insanın aşı ve hastalık sebebiyle bağışıklık kazandığını hatırlatırken soğuk hava ve tatil döneminin yaklaşmasıyla birlikte vaka sayılarının tekrar artmasından endişe ediyor.

TÜRKİYE’NİN ORTALAMASI İLK BEŞTE

Vaka sayılarının 240 ülkeden 55’inde artmaya devam ettiğini hatırlatan Reuters, Rusya, Ukrayna, Yunanistan’da daha önce görülmemiş seviyelere çıkıldığını aktardı. Yapılan analizlere ve karşılaştırmalarda ise Türkiye’nin de dikkat çeken bir konumda olduğu görülüyor.

Reuters’ın hazırladığı grafikli analizde Türkiye’de açıklanan son 1 haftalık ortalama vaka sayısı 28.384 seviyesine çıktı. Türkiye bu ortalama ile son 7 günde en çok vaka görülen dördüncü ülke oldu. Türkiye’nin önünde ABD, Rusya, Birleşik Krallık bulunurken beşinci sırada ise Almanya yer alıyor.

Reuters’ın özel olarak hazırladığı “Covid-19 takip platformunda”, “Türkiye’deki ortalama yeni corona virüsü vakaları sayıları son 7 gündür düzenli olarak artıyor” ifadesi yer aldı.

Doğu Avrupa’da aşılama oranının düşük seyretmesinin vakalarda artış ve ölümü de getirdiğini aktaran uzmanlar, dünya nüfusunun yarısından fazlasının tek doz bile Covid-19 aşısı olamadığının altını çizdi.

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