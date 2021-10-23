Dünya Sağlık Örgütü’nden uyarı: Aşılar tek başına salgından kurtarmayacak

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris, pandemi ve aşılamayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Harris, "Aşılar tek başına bizi bu salgından kurtarmayacak" dedi.

Sozcu.com.tr

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Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıktıktan sonra 4.9 milyon kişinin hayatını kaybetmesine yol açan corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) çarpıcı uyarılar gelmeye devam ediyor.

Pek çok ülke ortaya çıkan yeni mutasyonlar ve artan vaka oranlarına karşı ek doz aşıların yapılmasına ağırlık verse de, DSÖ aşıların tek başına salgını bitirmeye yetmeyeceğine dikkat çekti.

‘PROBLEM TEK BİR ŞEYE ODAKLANMAK’



Times Radio’ya konuşan DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, “Asıl problem tek bir şeye odaklanmakta. Aşılar tek başına bizi bu salgından kurtarmayacak. Diğer önlemleri de uygulamalıyız. Kalabalık toplanmalardan kaçınmalı, iç mekanlarda maske takmaya devam etmeliyiz” dedi.

2022’DE DE SÜRECEK



DSÖ üst düzey yetkililerinden Dr. Bruce Aylward, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada salgının kısa süre içinde bitmeyeceğini söylemişti. Aylward, pek çok ülkede oluşan havanın aksine salgının 2022 yılında da etkili olacağını öne sürmüştü. Aylward bunun sebebinin aşıya erişimdeki adaletsizlik olduğunu savundu.