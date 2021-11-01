Dünyada corona virüsü kaynaklı ölümlerin sayısı 5 milyonu geçti

ABD'de yer alan John Hopkins Üniversitesi, Dünya genelinde corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 5 milyonu geçtiğini açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’de yer alan Johns Hopkins Üniversitesi tarafından açıklanan yeni rakamlara göre, pandeminin ilk ilan edilmesinden 19 ay sonra Covid-19’dan küresel ölüm sayısı 5 milyonu geçti. Dünya Sağlık Örgütü dahil olmak üzere bazı uzmanlar, gerçek ölü sayısının resmi rakamların önerdiğinden iki ila üç kat daha fazla olabileceğini savunuyor.

Uzmanlar, Covid-19’a bağlı ölümlerin sayısının 21’inci yüzyıldaki diğer salgınların çok üstünde olduğunu vurguluyor. Açıklanan sonuçlara göre, ABD, Brezilya, Hindistan, Meksika ve Birleşik Krallık birlikte dünyadaki tüm ölümlerin yarısından fazlasını oluşturuyor.

İki yıldan beri dünya corona virüsü salgınıyla mücadele ederken, hala bazı ülkelerde vaka sayıları milyonlara yakın seyrederken, bazı ülkeler de ölüm sayılarında her gün yeni rekorlar kırıyor. Son 28 günde, Johns Hopkins Üniversitesi dünya çapında 197 bin 116 ölüm ve 11.7 milyon yeni vaka kaydettiklerini açıkladı.

Geçen ay ABD, İngiltere, Rusya, Türkiye ve Ukrayna en fazla yeni vaka görülen ülkeler olurken, dünya genelinde 581 milyon doz aşı uygulandı. ABD, 745 bin 836 ile en fazla can kaybının yaşandığı ülke olurken, onu 458 bin 437 kişiyle Hindistan izliyor. Rusya merkezli Moskova Times Rusya’daki corona virüse bağlı ölümlerde gerçek rakamın açıklanandan üç kat daha yüksek olabileceğini öne sürdü. Rusya, resmi ölü sayısını 235 bin 318 olarak açıklamıştı.

Dünyada Covid-19 kaynaklı en fazla can kaybı ABD'de kaydedilirken, pandeminin başlamasından bu yana 763 bin 784 kişinin salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede toplam vaka sayısı 46 milyon 685 bin 145 oldu. Covid-19 kaynaklı can kayıplarında ABD'yi, 607 bin 125 ölüm ile Brezilya, 457 bin 246 ölüm ile Hindistan, 287 bin 631 ölüm ile Meksika, 287 bin 631 ölüm ile Rusya, 200 bin 179 ölüm ile Peru, 143 bin 361 ölüm ile Endonezya, 140 bin 392 ölüm ile İngiltere, 132 bin 37 ölüm ile İtalya ve 127 bin 195 ölüm ile Kolombiya takip etti. Türkiye'de ise 68 bin 998 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Küresel olarak, Covid-19, kalp hastalığı ve felçten sonra üçüncü önde gelen ölüm nedeni olarak belirlendi.

İlginizi Çekebilir Corona sonrası sürekli uyuyordu; Türkiye'de uyandı