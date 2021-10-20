EBTO Başkanı Ekici: 5 dakikada hekimlik yapılmaz

Eskişehir Bilecik Tabipler Odası (EBTO) Başkanı Nesrin Ekici, yıllardır sağlıkta dönüşüm programı adı altında yürütülen politikalara tepki gösterdi.

Kemal ATLAN

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Eskişehir Bilecik Tabipler Odası (EBTO) Başkanı Nesrin Ekici, yıllardır sağlıkta dönüşüm programı adı altında yürütülen politikaların, hastaneleri ticarethaneye, hastaları müşteriye dönüştürdüğünü söyledi. Hekimlik yapabilmek için bir hastaya ayrılması gereken muayene süresinin en az 20 dakika olarak kabul edilmesine rağmen ülkemizde birçok hastanede bu sürenin 5 dakikaya düşürülerek hekimlere günlük yaklaşık 100 hasta randevusu dayatıldığını ifade eden Ekici, “5 dakikada hekimlik yapılmaz” dedi.

HALK NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİ ALAMIYOR

Sağlık Bakanlığı’nın sağlık hizmetlerinde niteliği değil niceliği önceleyen politikalarında ısrara devam ettiğini ifade eden Ekici, “Bu anlayışla yönetilen sağlık sistemi toplumun nitelikli sağlık hizmeti alma hakkını ve hekimlik değerlerini yok saymaktadır. Hekimlik yapabilmek için bir hastaya ayrılması gereken muayene süresi en az 20 dakika olarak kabul edilmesine rağmen ülkemizde birçok hastanede bu süre 5 dakikaya düşürülerek hekimlere günlük yaklaşık 100 hasta randevusu dayatılmaktadır. Bu randevular, hekimin isteği ve bilgisi dışında MHRS sistemi üzerinden açılmakta, hekimin hastasına yeterli zaman ayırmasına; halkın nitelikli sağlık hizmeti almasına engel olmaktadır. Hekimlere performans baskısıyla daha çok muayene ve işlem dayatması yapılarak mesleki özerkliğimize müdahale edilmekte, halkın sağlığı tehdit edilmekte, sağlıkta şiddete zemin hazırlanmaktadır” dedi.

SAĞLIK 5 DAKİKAYA SIĞMAZ

Hastalıkların tanısını koyabilmek için ilk ve en önemli adımın, ayrıntılı bir öykü almak olduğunu, dayatılan 5 dakikada ne kişinin yakınmasını anlayabilmenin, ne de yeterli muayenesini yapabilmenin mümkün olmadığını belirten Ekici, tıbbi sekreter olmadan çalışmak zorunda bırakılan hekimlerin tıbbi kayıtların tutulmasında zorluklar yaşayacağını, sonraki süreçte yaşanacak en ufak olumsuz gelişmede hekimi zor duruma sokacağını söyledi. 5 dakikada hekimlik yapılamayacağını sözlerine ekleyen Ekici şöyle konuştu:

“Sağlık Bakanlığı ve hastane idarecileri unutmamalıdır ki, malpraktis bireysel değil sistemsel bir sorundur ve bu dayatma ile hastaların sağlığına yansıyacak olumsuzlukların sorumluluğu kendilerindedir. Muayene için yeterli zaman tanımamak, hekim hasta ilişkisini birkaç dakikaya sığdırmak; hekimlik meslek etiği ilkelerimiz açısından kabul edilemez ve mesleki özerkliğimize yönelik bilinçli bir saldırıdır. Bu uygulama daha çok istifa, daha çok hekim göçü, daha çok hastalık, daha çok sağlıksızlık, daha çok sağlıkta şiddet getirir. Halk sağlığını ve sağlık çalışanlarının sağlığını tehdit eden bu uygulamalardan hızla vazgeçilmelidir. Topluma çağrımızdır; dün olduğu gibi bugün de nitelikli sağlık hizmeti taleplerimizde ısrarcıyız ve hekimlik yapmak istiyoruz. Hem hekimlerin hem de toplumun sağlık hakkı için bu uygulamalara itirazı birlikte yükseltelim. Hekimler köle, hastalar müşteri değildir. Sağlıklı yaşam hakkımızdan vazgeçmeyelim! Sağlık 5 dakikaya sığmaz.”