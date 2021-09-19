Emziren anneler nasıl beslenmeli?

“Annelerin emzirme döneminde tükettiği gıdalar sütün kalitesini ve miktarını doğrudan etkiler” diyen Talay, bu döneme özel beslenme tüyoları verdi.

Nazan DOĞANER HALICI

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Bebeklerin ihtiyacı olan tüm besin öğelerini tek başına karşılayan anne sütünün, faydaları ve mucizevi etkileri saymakla bitmiyor…

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Ali Talay, emzirme dönemine özel beslenme önerilerinin yanı sıra “Sütüm az, bebeğimi besleyemiyorum” diye endişelenen annelere de sütü artırmanın püf noktalarını şöyle açıkladı:

EŞSİZ BİR KARIŞIMDIR

Anne sütü, bebeğin besin ihtiyaçlarını eksiksiz olarak gidermek ve bebeği olası enfeksiyonlara karşı korumak için sunulmuş eşsiz bir karışımdır. Ayrıca anne sütünde inek sütünde bulunmayan ve hiçbir laboratuvarda üretilmesi mümkün olmayan 100'den fazla bileşen bulunmaktadır. Üstelik formül mamalardan farklı olarak, anne sütünün içeriği, bebeğin sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli değişmekte ve yenilenmektedir. Emziren annelerin tüketmesi gereken besinler şöyle sıralanabilir:

✔ Süt üretmek için enerji olukça önemlidir. Enerji vermesi açısından bol miktarda pirinç ve patates gibi nişastalı yiyecekler.

✔ Lif yönünden zengin; makarna, pirinç, bakliyat ve sebze, meyveler.

✔ Kalsiyum yönünden zengin besinler. (Süt, peynir, yoğurt gibi…)

✔ Kuru meyve ve kuruyemişler.

✔ Et, balık, fasulye, nohut gibi protein yönünden zengin besinler.

✔ Günde 1 porsiyon etli sebze yemeği veya kuru baklagil ile birlikte, vücudun demir emilimini artıran C vitamini kaynağı olan sebzeler ve meyveler.

✔İyotlu tuz. (Çünkü iyotlu tuz bebek gelişimi açısından oldukça önemlidir)

BU GIDALARA DİKKAT!

Emziren annelerin en büyük korkusu olan gaz oluşumunu önlemek çok önemlidir. Bu açıdan yavaş yemek yeme ve çok iyi çiğneme alışkanlığı kazanılmalı, aşırı baharatlı, asitli, kafeinli, katkı maddesi-trans yağ içeren hazır yiyecek ve içeceklerden uzak durulmalı. Gaz yapma özelliği olan lahana, brokoli, karnabahar gibi sebzeler ölçülü tüketilmeli, alkolden de uzak durulmalıdır.

Süt miktarını artırmanın yolları

■ Bol bol sıvı tüketilmelidir. Özellikle su (en az 2 litre), çorba, şekersiz meyve suyu ve komposto tüketerek gün­lük alınan sıvı miktarı artırılmalıdır.

■ Kaliteli karbonhidrat kaynakları olan tam tahıllı besinler tercih edilmelidir.

■ Fesleğen bitkisinin düzenli kullanım­larda anne sütünü artırdığı bilinir. Bu sebeple yemeklerde fesleğene daha çok yer verilmelidir.

■ Koyu yeşil yapraklı sebzeler (roka, maydanoz gibi) sütü artırmada ol­dukça etkilidir.

■ Turuncu renkli besinlere (havuç, bal kabağı kavun gibi) sofralarda daha çok yer açılmalıdır.

■ En önemlisi de süt emzirdikçe artar. Bu sebeple anne çocuğunu sık sık emzirmeli ve gerekirse sütünü sağmalıdır.