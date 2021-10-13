Fahrettin Koca: Endişe edin

Türkiye'de corona vaka sayıları 30 binin üzerine çıkarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken bir uyarı geldi. Koca, "Endişe edin. Maske kullananlar azaldı, sosyal mesafeye hassasiyet zayıf. Aşıları henüz eksik olan çok sayıda insan var" ifadelerini kullandı. Öte yandan Koca, Risk Haritası'ndan iki ilin kategorisinin de değiştiğini belirtti.

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COVID-19 Risk Haritası’nda iki ilin daha durumu değişti. Yeni gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Koca, halka da uyarıda bulundu. Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı;

BİR İL DAHA ‘MAVİ’ OLDU

*Mavi Çankırı: “Her 4 kişiden 3'ümüz 2. doz aşımızı yaptırdık!” İkinci doz aşı oranı %75'in altında olan bütün iller harekete geçmeli. Yüksek aşı oranıyla ortak hedef, toplum bağışıklığı!

*Adıyaman'dan beklenen gelişme! İkinci doz aşı oranında %65'in üzerine çıktık. Hazır Sarıya geçmişken, oranı hızla yükseltelim.

HALKA UYARIDA BULUNDU

*Endişe etmeyin. Aşı oranımız yükseliyor, Maviye geçen illerimiz artıyor. Tam doz aşı, yakalanmanız durumunda, hastalığı hafif geçirmenizi sağlıyor.

*Endişe edin. Maske kullananlar azaldı, sosyal mesafeye hassasiyet zayıf. Aşıları henüz eksik olan çok sayıda insan var.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 80.6 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla’yı, Kırklareli, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 49.8 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Siirt, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilere göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 88.09, ikinci doz ortalaması yüzde 75.36, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 113 milyon 183 bin 300 oldu.

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