FDA Danışma Kurulu’ndan Pfizer-BioNTech aşısında üçüncü doz kararı: Yalnızca 65 yaş üstü ve yüksek risk grubuna gerekli

ABD Gıda ve İlaç Dairesi Danışma Kurulu, Pfizer-BioNTech'in üçüncü doz aşısıyla ilgili kritik bir karara vardı. Kurul, üçüncü dozun geniş çaplı olarak değil, yalnızca 65 yaş üstü ve yüksek risk grubundaki kişilere uygulanması gerektiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken, aşılarla ilgili kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ortaya çıkan yeni mutasyonlar aşıların etkinliğini sorgulatırken, mRNA aşılarında üçüncü doz tartışması sürüyor.

Söz konusu tartışmayla ilgili ABD Gıda ve İlaç Dairesi Danışma Kurulu, kritik bir karara vardı. Üçüncü doz aşılarla ilgili incelemelerini tamamlayan kurul, beklentinin aksine çok küçük bir grup için Pfizer-BioNTech aşısına onay verdi.

DAHA FAZLA VERİYE İHTİYAÇ VAR



65 yaş ve üstü ile yüksek risk grubundaki kişiler corona virüsü aşılarında üçüncü doz için uygun görüldü. Kurulda yapılan oylamada 18 üyeden 16’sı üçüncü dozun geniş çaplı kullanımını reddetti. İki doz aşının halen koruyuculuk açısından yeterli olduğu belirtilirken, 16 yaş ve üstü kişiler için daha fazla veriye ihtiyaç olduğu belirtildi.

Danışma Kurulu’nun kararları FDA açısından bağlayıcı olmasa da, genel olarak tavsiye niteliğindeki karara uyuluyor. FDA’nın kısa süre içerisinde üçüncü doz kararını açıklaması bekleniyor.

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