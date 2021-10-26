FDA’dan 5-11 yaş grubu için aşı tavsiyesi

ABD’de Federal Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) danışma kurulu, corona virüsüne karşı Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen aşının 5-11 yaş grubuna uygulanması yönünde tavsiye kararı aldı.

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ABD'de Covid-19'a karşı aşılama yaşının 5'e düşmesi için ilk adım atıldı. Federal Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) bağlı Aşılar ve İlgili Biyolojik Ürünler Danışma Komitesi, corona virüsüne karşı Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen aşının 5-11 yaş grubuna normal dozun 3'te 1 oranında uygulanması yönünde tavsiye kararı aldı.

Oylamada 17 lehte ve 1 çekimser oy kullanılırken, komitenin, küçük çocukları Covid-19'a karşı aşılamanın yararlarının risklerden daha ağır bastığı konusunda hemfikir olduğu belirtildi.

Komitenin tavsiyesinin ardından FDA, 5-11 yaş grubunun Covid-19'a karşı Pfizer/BioNTech ile aşılanmasına izin verip vermeme konusunda nihai kararı verecek. FDA'nın kararının ardından ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) bağlı bağımsız danışma komitesi, 2-3 Kasım’da toplanacak ve aşının bu yaş grubu için önerilip önerilmeyeceğini oylayacak.

CDC'nin ardından son olarak, CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky, komitenin tavsiyesi hakkında nihai kararı verecek. Walensky komitenin kararını imzaladığı andan itibaren ABD söz konusu yaş grubu Covid-19'a karşı aşılanmaya başlayabilecek.

“PFIZER/BIONTECH AŞISI 5-11 YAŞ GRUBUNDA YÜZDE 90.7 ETKİLİ”

Pfizer/BioNTech tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, aşının 5-11 yaş grubunda yüzde 90.7 etkili olduğu aktarılmıştı. Açıklamada, 5 ila 11 yaş arasındaki 2 bin 268 çocuğa 3 hafta arayla plasebo veya normal dozun 3'te 1'i ile aşı yapıldığı kaydedilmiş, aşı olan çocukların bağışıklık sistemlerinin olmayanlara kıyasla antikor üreterek güçlendiği ve hastalığı daha hafif semptomlarla geçirdikleri belirtilmişti.

3’ÜNCÜ DOZ ETKİNLİK ORANI YÜZDE 95.6

Pfizer CEO’su Albert Bourla, 16 yaş ve üzeri 10 bin katılımcıyla yapılan denemede Pfizer/BioNTech aşısının 3’üncü takviye dozunun hastalığa karşı yüzde 95.6 oranında etki sağladığını açıklamış, “Söz konusu sonuçlar, bu hastalığa karşı daha iyi koruma hedeflediğimiz için takviye dozların faydalarına ilişkin daha fazla kanıt sağlıyor” ifadelerini kullanmıştı.