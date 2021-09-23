FDA’nın BioNTech aşısına acil onay kararına Uğur Şahin’den jet yanıt

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği corona virüsü aşısının üçüncü dozuna yeşil ışık yakmasına BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin'den yanıt geldi.

Sozcu.com.tr

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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) bugün Pfizer/BioNTech’in geliştirdiği corona virüsü aşısının üçüncü dozu ile ilgili bir karar vererek uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. FDA, geliştirilen Comirnaty isimli aşının üçüncü dozunun 65 yaşın üzerindeki kişilerle yüksek risk grubunda yer alan insanlar için onay verdi.

BioNTech’in kurucu ortaklarından olan ve aynı zamanda şirketin CEO’su olarak görev alan Uğur Şahin, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Şahin, “Bugün klinik verilerin de desteğiyle birlikte üçüncü doz aşının endişe yaratan varyantlara karşı güçlü bir bağışıklık yarattığının altı çizildi ve bununla birlikte acil kullanım onayı verildi ve bu durum kamu sağlığının ihtiyacını karşılayabilecektir. SARS-CoV-2 virüsünü izlemeyi sürdüreceğiz ve potansiyel olarak çıkabilecek varyantlara karşı hazırlıklı olacağız” dedi.

Şahin, “Partner şirketimizle birlikte üçüncü doz aşıların verilerini dünyanın çevresindeki denetleyici kuruluşlarla paylaşıyoruz. Bununla eşzamanlı olarak aşımızın küresel olarak erişilebilir olması için çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

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