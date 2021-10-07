Finlandiya’dan Moderna aşısının kullanımına sınırlama

Finlandiya nadir görülen kardiyovasküler yan etkiler nedeniyle Moderna'nın COVID-19 aşısının genç erkekler üzerinde kullanımını durdurdu.

Sozcu.com.tr

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Finlandiya sağlık enstitüsünün müdürü Mika Salminen, Finlandiya’nın 1991 ve sonrasında doğan erkeklere Moderna yerine Pfizer’ın aşısını uygulayacağını söyledi. Finlandiya’da, 12 yaş ve üstü kişiler aşı olabiliyor.

Salminen, “Finlandiya, İsveç, Norveç ve Danimarka’yı kapsayan bir İskandinav araştırması, Moderna Spikevax aşısını yaptıran 30 yaşın altındaki erkeklerde miyokardit riskinin diğerlerinden biraz daha yüksek olduğunu gösterdi” dedi.

İsveçli ve Danimarkalı sağlık yetkilileri, dün aynı araştırmayı kaynak göstererek, tüm genç yetişkinler ve çocuklar için Moderna aşısının kullanımını durduracaklarını açıkladılar. Norveçli sağlık yetkilileri dün, 30 yaşın altındaki erkeklerin Pfizer aşısını tercih etmeleri yönündeki tavsiyesini yineledi.

Finlandiya sağlık enstitüsü, henüz yayınlanmamış olan araştırmanın birkaç hafta içinde yayınlanacağını ve ön verilerin daha detaylı değerlendirilmesi için Avrupa İlaç Ajansı’na (EMA) gönderildiğini açıkladı.

FAYDASI RİSKİNDEN FAZLA



EMA’nın güvenlik komitesi Temmuz ayında bu tür iltihap kaynaklı kalp rahatsızlıklarının Spikevax veya Pfizer/BioNTech Comirnaty aşısı yapıldıktan sonra çok nadir vakalarda ve daha çok ikinci dozdan sonra genç erkeklerde meydana gelebileceği sonucuna vardı.

Ancak ABD ve AB’deki düzenleyiciler ile Dünya Sağlık Örgütü, Moderna ve Pfizer-BioNTech tarafından COVID-19 ile mücadelede kullanılan mRNA teknolojisine dayalı aşıların faydalarının risklerinden daha ağır basmaya devam ettiğini vurguladı.

‘TİPİK OLARAK HAFİF VAKALAR’



Moderna sözcüsü dün geç saatlerde şirketin, İsveçli ve Danimarkalı düzenleyicilerin kararlarından haberdar olduğunu belirterek, “Bunlar tipik olarak hafif vakalardır ve bireyler standart tedavi ve istirahatten sonra kısa sürede iyileşme eğilimindedir. COVID-19’a yakalananlar için miyokardit riski önemli ölçüde artar ve aşı bundan korunmanın en iyi yoludur” dedi.