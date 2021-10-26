Grip aşısı ile covid aşısı aynı anda yapılır mı? Corona ve grip birlikte görülebilir mi?

Covid-19 devam ederken grip aşılarının satışa çıkmasıyla birlikte vatandaşların kafasında bazı soru işaretleri oluştu. İstanbul Eczacı Odası, grip aşısı ve Covid-19 konusunda bilgilendirmede bulundu. “Grip veya Covid-19 olup olmadığımı nasıl bileceğim?”, “Grip aşısı beni Covid-19'a karşı korur mu?”, “Aynı anda hem Covid-19 hem grip aşısı olmak güvenli mi?” gibi sorulara yanıt verildi.

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Grip mevsimi yaklaşıyor. Bu yıl da hızla devam eden salgın nedeniyle corona virüs aşısı kadar grip aşısı da özellikle risk grupları için hayati önem taşıyor. 6 aydan büyük herkese, başta risk grupları olmak üzere grip aşısı yaptırması öneriliyor. İstanbul Eczacı Odası, grip aşısı ve Covid-19 konusunda vatandaşlardan gelen sorulara yanıt verdi, bilgilendirmelerde bulundu.

CORONA VİRÜS VE GRİP HAKKINDAKİ SORULARA YANIT VERDİ

Grip ve Covid-19’un farklı virüsler olduğu, ikisinin de bulaşıcı solunum yolu hastalıklarına sebep olduğunu belirtildi, vatandaşlardan gelen sorulara şu yanıtlar verildi:

Sonbahar ve kış aylarında Covid-19 ile birlikte grip vakaları da görülecek mi?

Sonbahar ve kış aylarında ne olacağını kesin olarak söylemek mümkün olmasa da ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC), hem grip virüslerinin hem de SARS-CoV-2 virüsünün yayılacağını öngörmektedir. Covid-19 önlemlerinin hafifletilmesi, yaklaşan 2021–2022 grip sezonunda grip aktivitesinin de artışına neden olabilir.

Grip ve Covid-19 hastalığına aynı anda yakalanabilir miyim?

Evet, aynı anda grip ve Covid-19 gibi diğer solunum yolu hastalıklarına yakalanmak mümkündür. Grip ve Covid-19 semptomlarının bazıları benzerdir, bu da yalnızca semptomlara dayanarak aralarındaki farkı söylemeyi zorlaştırır. Grip veya Covid-19 hastası olup olmadığınızı belirlemek için test yaptırmanız önemlidir.

Grip olursam, Covid-19'a yakalanma riskim artar mı?

Covid-19 nispeten yeni bir hastalık olduğundan, grip hastalığının bir kişinin Covid-19'a yakalanma riskini nasıl etkilediği hakkında çok az bilgiye sahibiz. İnsanlara aynı anda hem grip virüsleri hem de Covid-19'a neden olan virüs bulaşabileceğini biliyoruz. Grip aşısı olmak grip ve potansiyel olarak ciddi komplikasyonlara karşı en iyi korunma yöntemidir. Aynı şekilde Covid-19’a karşı da en iyi korunma yöntemi aşıdır.

Grip ve Covid-19 semptomları benzer olduğundan, grip veya Covid-19 olup olmadığımı nasıl bileceğim?

Sadece belirtilere bakarak iki hastalığı birbirinden ayırmak mümkün değildir. Doktorunuz grip, Covid-19 veya başka bir hastalığınız olup olmadığını doğrulamak için test isteyebilir.

Grip aşısı beni Covid-19'a karşı korur mu?

Grip aşıları, Covid-19'a karşı koruma sağlamak için hazırlanmamıştır. Grip aşısı, Covid-19’a yakalandığınızda hastalık semptomlarını hafifletir, hastaneye yatış ve ölüm riskini azaltır. Grip aşısı Covid-19’a yakalanma riskinizi artırır mı? Hayır. Grip aşısı yaptırmanın Covid-19 veya başka herhangi bir coronavirüsten hastalanma riskinizi artırdığına dair hiçbir veri yoktur.

Aynı anda hem Covid-19 hem grip aşısı olmak güvenli mi?

Evet, aynı anda hem Covid-19 aşısı hem de grip aşısı olabilirsiniz. Her iki aşı aynı zamanda uygulanabilir. En kısa sürede Covid-19 aşılarınızı ve Ekim – Kasım ayı sonuna kadar da grip aşınızı olmalısınız.

Covid-19 şüphesi olan ya da tanı almış birine grip aşısı yapılmalı mıdır?

Hayır. Semptomları olsun ya da olmasın, Covid-19 şüphesi olan veya tanı almış kişiler için grip aşısı, izolasyonu sonlandırma kriterlerini sağlayana kadar ertelenmelidir.

Covid-19'dan iyileşen biri ne zaman grip aşısı olabilir?

Grip aşısı hastanede ve evde izole edilen hastalara göre farklı olabilir. Hastanede gözetim altındaysanız aşınızın zamanlamasına doktorunuz karar verecektir. Genel olarak evde olan hastalar, Covid-19'u başkalarına bulaştırmaması için izolasyondan çıkma kriterlerini (hiçbir semptomu olmasa bile) karşılayana kadar beklemelidir. Bu sürecin ardından kişinin herhangi bir özel bir durumu mevcut değilse grip aşısı olmasında sorun yoktur.

Grip tedavisi için kullanılan antiviral ilaçların Covid-19 üzerinde herhangi bir etkisi var mıdır?

Grip tedavisi için kullanılan antiviral ilaçlar SARS-CoV-2 virüslerine karşı hiçbir aktiviteye sahip değildir ve Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçlarla etkileşime girmez. İnfluenza komplikasyonları açısından daha yüksek risk altında olan bir hastaya SARS-CoV-2 ve influenza virüsü koenfeksiyonu (aynı anda gelişen enfeksiyon) teşhisi konulursa, influenza için antiviral tedavi almalıdır.

Maske takarsam ve sosyal mesafeyi uygularsam grip aşısına ihtiyacım olur mu?

Evet, maske takmak ve fiziksel mesafeyi korumak, sizi ve çevrenizdekileri grip ve Covid-19'a neden olan virüslerden korumaya yardımcı olur. Bununla birlikte, grip olma riskini ve potansiyel olarak ciddi komplikasyonları azaltmanın en iyi yolu her yıl grip aşısı yaptırmaktır.