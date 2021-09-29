Grip salgını başlamadan aşınızı yaptırın

Aykaç “Kısmi de olsa koruyuculuğunu sağlayabilmesi için grip aşısını, kasım ayından önce yaptırmak gerekir” dedi.

Nazan DOĞANER HALICI

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Grip mevsimi yaklaşıyor. Bu yıl da hızla devam eden pandemi nedeniyle Covid-19 aşısı kadar grip aşısı da özellikle risk grupları için hayati önem taşıyor. 6 aydan büyük herkese, başta risk grupları olmak üzere grip aşısı yapılması gerektiğini dile getiren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nilüfer Aykaç, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı…

Covid-19'dan korumuyor ama hafif geçirilmesini sağlıyor

CovId-19 salgınının neden olacağı sağlık hizmeti yükünü azaltmak ve kişilerin sağlığını korumak için 6 aydan büyük herkese, öncelikle risk gruplarına grip aşısı yapılması gerekir. Çalışmalarda grip aşısı ile aşılanmış kişilerde Covid-19'un daha hafif geçirildiği ve ölüm riskinin azaldığına ilişkin bildirimler vardır. Bu nedenle grip sezonu başlamadan önce özellikle risk grubundaki (sağlık çalışanları, altta yatan hastalığı olanlar, 65 yaş üstü, toplu yerlerde çalışmak zorunda olanlar) kişilerin grip aşısı ile aşılanmaları büyük önem taşımaktadır. Türkiye için mevsimsel grip salgını kasım ayıdır. Grip aşısının kısmi de olsa koruyuculuğunu sağlayabilmesi için grip aşısını kasım ayından önce yaptırmak gerekir.

Yumurtaya alerjisi olanlara önerilmiyor

Grip aşısı yaptıran bireylerde, nadiren de olsa aşı yerinde ağrı, kızarıklık, şişlik görülebilir. Daha da nadir olarak aşıdan yaklaşık 6-8 saat sonra başlayan grip benzeri bulgular, ateş, halsizlik, kas ağrısı gibi yan etkiler görülebilir. Ateş düşürücüler önerdiğimiz bu yan etki, 1-2 gün içerisinde kendiliğinden geçer.

Grip aşıları yumurta içerdiğinden yumurtaya alerjisi olan bireylere ve daha önce grip aşısına karşı alerjisi olan bireylere bu aşıyı önermiyoruz. Salgın döneminde de diğer zamanlarda olduğu gibi eğer birey risk grubunda değilse, zatürre aşısının yapılmasına gerek yoktur. 65 yaş üstü bireyler, kronik bronşit, astım, kronik böbrek ve kalp hastalığı ya da kanser hastalığı bulunanlara ise ayrıca zatürre aşısı yapılmalıdır.

Covid-19 aşılarınızı da eksiksiz yaptırın

Türkiye'den saha verilerine bakıldığında Covid-19 aşılarının yan etkilerinin oldukça az olduğu görülüyor. Aşıların ağır hastalık ve ölümleri azalttığına dair veriler açıklanmaya başladı. Türk Yoğun Bakım Derneği'nin yaptığı açıklamada Covid-19 nedeniyle yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların yüzde 93.4'ü aşısız ya da önerilen şekilde aşı yapılmayan hastalardır. Bu nedenle lütfen aşınızı olun, aşı korur. Aşı olmak toplumsal bir sorumluluktur, Covid-19 aşılarınızı eksiksiz yaptırın.