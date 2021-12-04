Güney Afrika’da Covid-19 vakaları dört katına çıktı

Güney Afrika'da Covid-19 vakaları son dört günde neredeyse dört kat arttı ve ülke dördüncü pandemi dalgasına girerken Omicron varyantının bulaşıcılığına dair endişeler çoğaldı.

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Güney Afrika Salı günü 4 bin 373 olan yeni Covid-19 vaka sayısı dün 16 bin 55’e yükseldi. Vakaların yüzde 70’nin Omicron varyantı taşıdığı belirlendi.

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NICD) tarafından yayınlanan verilere göre, Cuma günkü rakamlarla birlikte, pandeminin başlangıcından bu yana ülkedeki toplam Covid-19 vakası sayısı 3 milyonu aştı.

Pozitiflik oranının yüzde 24’3 arttığını belirten enstitü, yeni vakalardan bazılarının daha önce Covid-19’a yakalanmış ve Omicron varyantı ile yeniden enfekte olmuş kişiler olduğunu açıkladı.

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nde mikrobiyolog olarak görev yapan Profesör Anne von Gottberg yeniden bulaşmalarda beklediğimizin üzerinde bir artış olduğunu belirterek, ancak verilerin hastalığın daha az şiddetli olabileceğini gösterdiğini söyledi.

Bu arada, Dünya Sağlık Örgütü, Omicron salgınının şu anki merkez üssü olan ülkenin Gauteng eyaletine bir ekip yerleştireceklerini duyurdu.

DSÖ Afrika bölgesel acil durum direktörü Dr. Salam Gueye, DSÖ’nün ayrıca Omicron’un da tespit edildiği Botsvana’da tıbbi oksijen üretimini ve dağıtımını artırmak için teknik yardım sağlayacağını söyledi.