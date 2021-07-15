Haftalık corona tablosu ilk kez açıklandı! Dikkat çeken artış

Sağlık Bakanlığı, 4 Temmuz’da corona virüsü tablosunun değiştiğini duyurarak, artık verilerin yeni tabloyla duyurulacağını açıklamış, Bakan Koca da “Daha önce paylaştığımız tüm detayları haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak” demişti.

İLK KEZ AÇIKLANAN TABLO

Sağlık Bakanlığı, mavi renkteki Türkiye’nin haftalık COVID-19 tablosunu ilk kez açıkladı. 3-9 Temmuz haftasına ait verilerin yer aldığı tabloda, ortalama ve toplam verilere de yer verildi.

Tabloya göre, bir haftadaki test sayısı 1 milyon 562 bin 70, vaka sayısı 34 bin 933, hasta sayısı 3 bin 308 ve vefat sayısı 326 oldu.

Tabloda ortalama ağır hasta sayısının 543 olduğu belirtilirken, toplam vaka sayısının 5 milyon 470 bin 764, toplam vefat sayısının da 50 bin 155 olduğu aktarıldı.

ZATÜRRE ORANINDA KRİTİK ARTIŞ

Bakanlığın 3 Temmuz’da açıkladığı gri tablodaki haftalık kısmında yüzde 3.7 olan hastalardaki zatürre oranı, yeni açıklanan mavi renkteki haftalık corona tablosunda yüzde 4.75 olarak yer aldı.

Ayrıca, tabloda yatak doluluk oranı yüzde 50.4 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 27.7 olduğu duyuruldu.

Erişkin yoğun bakım doluluk oranı, 3 Temmuz’da açıklanan tablonun haftalık kısmında yüzde 61.5 olurken, bugün açıklanan haftalık tabloda yüzde 63 olarak yer aldı.

TABLO 4 TEMMUZ’DA DEĞİŞMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, 4 Temmuz’da corona virüsü verileriyle ilgili yayımladığı günlük tabloda değişikliğe gitmişti. Güncellenen tabloda corona verilerinin yanı sıra aşılama sayılarına da yer verilmeye başlanmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak” demişti.

İlginizi Çekebilir 15 Temmuz corona virüsü tablosu açıklandı: Vaka sayısında büyük artış

İlginizi Çekebilir Türkiye'de Faz-3 çalışmaları tamamlanan iki doz Sinovac aşısının etkinlik oranı belli oldu