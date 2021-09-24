Hamileler covid aşısı olabilir mi, aşı ne zaman olmalı?

Hamilelerin aşı olması uzmanlar tarafından tavsiye edilirken gebelikte corona virüsün daha ağır geçtiği belirtildi. Delta varyantının ön plana çıktığı düşünülürse hamilelere buna karşı etkili olan aşılardan BioNTech aşısı olmaları öneriliyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Delta varyantı hızla yayılmaya devam ederken, son günlerde Covid-19’a yakalanıp hayatını kaybeden anne adaylarının sayısı giderek artıyor. Uzmanlar hamile ve emziren annelerin aşı olabileceğini belirtiyor. 12. haftadan sonra tüm gebelere aşı olmaları öneriliyor.

HAMİLELER AŞI OLABİLİR Mİ? HANGİ AŞIYI OLMALI?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nuri Ceydeli anlattı:

12. haftadan sonra tüm gebelere aşı olmaları öneriliyor. Özellikle günümüz şartlarında Delta varyantının ön plana çıktığı düşünülürse buna karşı etkili olan aşılardan BioNTech aşısı olmaları öneriliyor.

EMZİREN ANNELER AŞI OLMALI MI? KAÇINCI AYDAN SONRA AŞI OLMALI?

Emzirme süresinde olan anneler aşı olabilir. Ancak sıkı korunma, maske ve mesafe kurallarına uymak şartıyla aşı, doğumdan sonraki 4-6 haftanın ilerisine ötelenebilir. Aşı tercihi yapılırken güncel Delta varyantına karşı etkili olan aşı tercih edilmeli. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve İngiltere’de tüm emziren ve gebe kadınlara aşı olmaları önerilmektedir. Ancak tüm insanlara önerildiği gibi hamile ve emziren anneler de aşı olsa da olmasa da mutlaka maske-mesafe ve temizlik kurallarına uymaya devam etmeli.

AŞI BEBEKTE ANTİKOR GELİŞTİREBİLİR Mİ?

Yüzde 100 olmamakla ve gelişen antikor seviyeleri bebekten bebeğe değişmekle birlikte gebelikte aşı olan annelerin bebeklerinin göbek kordonlarında antikor tespit edildiğini söyleyen bilimsel

makaleler var.

HAMİLELER COVİD-19’A YAKALANIRSA TEDAVİ NASIL OLMALI?

Hamileler Covid-19 enfeksiyonu geçirdiklerinde diğer insanlar nasıl tedavi oluyorsa aynı şekilde tedavi olurlar. Sadece ilaç seçiminde daha dikkatli ve seçici olmak gerekir. Gebeliğin kendisinden dolayı hemodinamileri (kan dolaşımı) daha farklı olduğu için hastalığın seyri daha yakın takip edilmelidir. Ciddi seyirli hastalık söz konusu ise tetkiklerle anne ve bebeği daha sık izlemek gerekir; hatta bebeğin gelişimi tamamlandıysa erken doğum önerilebilir.

COVİD HAMİLELERDE DAHA AĞIR GEÇİYOR

Tekirdağ Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, hamilelerin mutlaka aşı olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Hamilelerin aşı olmasını önerdiklerini ifade eden Doğan, “Biz hamilelerin aşı olmasını öneriyoruz. Neden öneriyoruz? Covid hastalığı hamile bayanlarda hamile olmayan bayanlara göre daha ağır seyredebilmekte. Bunda hamileliğin getirmiş olduğu fizyolojik değişikliğin büyük katkısı var. Elde edilen verilere göre, Covid hastalığı hamile bayanlarda hamile olmayan bayanlara oranla yüzde 70'lere varan oranda daha ağır seyredebilmekte. Daha fazla akciğer tutumu, daha fazla ağır zatürre ile karşı karşıya kalabilmekteyiz” diye konuştu.

“HAMİLELERE AŞI ÖNERİYORUZ”

Hastanelerinde yatan anne adaylarında bu durumun örneklerini gördüklerini kaydeden Doğan, “Bunun örneklerini kendi hastanemizde de yaşadık. Yoğun bakıma yatırmak zorunda kaldığımız çok çetin mücadeleler veren hamile hastalarımız oldu. Bunların bir kısmı da bu süreçte maalesef bebeklerini kaybettiler. Bu nedenle biz mutlak surette hamile bayanlara özellikle Dünya Sağlık Örgütü ve enfeksiyon hastalıkları derneklerinin de önerilerini katarak aşı olmalarını öneriyoruz. İlk 12 haftada tercih hastaya bırakılmakta ama devam eden süreçte kesin bir öneri bulunmaktadır. Öncelikle tekrar ifade ediyorum aşı olmalarını öneriyoruz. Eğer aşı olmayacaklarsa bulaş riskini azaltan temel davranışlar, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını öneriyoruz. Özellikle kalabalık ortamlardan uzak durmalılar, toplu taşıma AVM gibi insanların yoğun bulunduğu alanlara girmekten sakınmalılar” diye konuştu.