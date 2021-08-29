Hamilelere ‘aşı’ önerisi

Ankara Şehir Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakımlar Sorumlusu Prof. Dr. Seval İzdeş, son zamanlarda çok sayıda aşısız hamile kadının corona virüsüne yakalanarak hastaneye başvurduğunu söyledi. İzdeş, "Genç yaşta hayatlarını kaybedebiliyorlar. Gebe de olsa mutlaka aşı olmalarını öneriyoruz" dedi.

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Ankara Şehir Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakımlar Sorumlusu Prof. Dr. Seval İzdeş, yoğun bakım servisine gelen corona virüsü hastalarının çoğunun aşısız hastalardan oluştuğunu söyledi. Serviste yatanların yüzde 90’ının aşısız olduğunu ve hastalığı ağır geçirdiğini belirten İzdeş, şunları söyledi:

– Aşılı olan hastalarda Covid-19 oluyor ancak onlar eğer bağışıklık sistemleri çok zayıf değilse genel olarak serviste yatıyorlar, hastalığı hafif atlatıyorlar. Yani şu anda aşısız hastalar ve bağışıklık sistemi düşük aşılı hastalar burada yatıyor. Özellikle son zamanlarda maalesef çok fazla sayıda gebe geldi buraya.

HASTALIK AĞIR SEYREDİYOR

– Gebe hastalardan da ‘mortalite’ dediğimiz ölüm oranı artmaya başladı. Örnek olarak, dün gece bir gebe hastamızı kaybettik. Hastamız 23 yaşında, 24 haftalık bir gebeydi. Bebeğini aldık, fakat daha sonra pıhtı attı. Özellikle aşısız gebelerde hastalığın bayağı bir ağır seyrettiğini gözlemliyoruz. Bu nedenle gebe de olsa mutlaka aşı olmalarını öneriyoruz.

EN GEÇ HASTAM 21 YAŞINDAYDI

– Doktorlarına soruyorlar, onlar da tavsiye ediyorlar. Fakat aşıda bir zorlama olmadığı için bu tavsiye niteliğinde kalıyor. Burada dün gece kaybettiğimiz hamile hastamız da dahil hiçbirinin aşısı yoktu. Dolayısıyla kendilerini çok riskli duruma düşüyorlar. Genç yaşta hayatlarını kaybedebiliyorlar. Aşı olmak çok önemli. Burada 20-30-40’lı yaşlardaki hastalarımızı gördük. En genç hastam 21 yaşındaydı. Vatandaşlarımız aşılarını mutlaka olsunlar. Son kişi aşılanana kadar hiçbirimiz güvende değiliz.