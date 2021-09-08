Hamileyken corona bulaşan iki anne öldü: Üç bebek annesiz kaldı

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde doğum yapan iki anne corona sebebiyle hayatını kaybetti. Testi pozitif çıkan annelerden biri doğumdan 10 gün sonra ölürken diğerinin ikiz bebekleri sezaryenle alındı. Sağlıklı olan bebeklerden ikiz bebeklerin birinde de corona tespit edildi.

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Antalya’yı yasa boğan ölümler Kumluca ve Finike ilçelerinde yaşandı. Kumluca ilçesinde Ceylin Göktaş hastanede doğum yaptı. Doğumdan bir gün sonra ise corona virüsü belirtileri başladı. Göktaş, hemen hastanede tedavi altına alındı.

30 yaşındaki genç anne 10 günlük tedavi sürecinin ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ceylin Göktaş, bugün toprağa verildi. Göktaş'tan geriye 10 günlük bebeği kaldı.

Finike ilçesinde ise hamile olan ve doğumuna bir ay kalan Nursel Aksoy, corona virüse yakalandı. Nursel Aksoy'un durumu ağırlaşınca ikiz bebekleri sezaryen yoluyla aldılar. Bebeklerden birinde corona virüs tespit edilirken diğeri sağlıklı bir şekilde doğdu.

Ancak anne Nursel Aksoy operasyondan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Aksoy'un cenazesi bugün toprağa verildi.