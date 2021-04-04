HASUDER: Çok güçlü önlemlere ihtiyacımız var

HASUDER'den yapılan açıklamada Covid-19 pandemisinde en yüksek olguların görüldüğü günlerin yaşandığına dikkat çekilerek, acil önlemler alınmasını istendi. Toplumda aşıların yaygın yapılmasını sağlayıncaya kadar hastalığın yükünün düşürülmesi gerektiğinin altını çizen HASUDER, “28 günlük bir dönem için ekonomik ve sosyal destek sağlayarak ve bütün sektörleri içerecek şekilde tam bir kapanmayı hayata geçirin. Testi ulaşılabilir kılın; her yerde, belirtili belirtisiz test olanakları yaratın; günlük olarak en az 250 binin üzerinde test uygulanmasını sağlayın. Ülkeye girişte test ve karantina uygulayın” çağrısı yaptı.

“HEMEN ŞİMDİ! “

Aşılamanın hızlandırılmasını ve salgın yönetiminde önem taşıyan tüm verilerin paylaşılmasını isteyen HASUDER, “Ülkemizin yaşamak, çalışmak ve eğitim görmek için güvenli kılınması için, daha güçlü önlemlere ihtiyacımız var! Hemen şimdi” sözleriyle hayata geçirilmesini önerdikleri önlemleri şöyle sıraladı.

*Hemen şimdi, kapalı, kalabalık, iyi havalanmayan ve insanlar arası yakın temas riskini artıran ortamlarda yapılacak her türlü toplantıyı, toplu ibadetler de dahil olmak üzere engelleyin.

*Yerinden yönetimin illerin renk sınıflaması ile oluşturduğu risk algısını yerinde müdahaleler ile güçlendirin. Çok yüksek ve yüksek riskli illerden sınır geçişlerini sınırlandırın.

*Aşıya olan güveni artırmak ve güçlendirmek için aşı yan etkilerini açıklayın, topluma aşı olmayı cesaretlendiren mesajlar verin. Okullardaki durumu değerlendirebilmek, ek önlemler alabilmek ve toplumdaki güveni sağlayabilmek için okullardaki duruma ilişkin verileri paylaşın.

*Tüm kuralların herkes için eşit şekilde uygulandığının, bilime dayalı, şeffaf ve hesap verebilir bir salgın yönetiminin güvencesi olun.

*Ancak o zaman, sağlık sistemimizin tıkanmasını önleyebiliriz. Daha çok insanımızın hastalanmasının ve ölmesinin önüne geçebiliriz. Daha güvenli bir açılma dönemi planlayabiliriz.