Hatırlatma dozu nedir, ne zaman yapılır?

Hatırlatma dozu, bir aşının daha önceki bir dozdan sonra fazladan uygulanması anlamına geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hatırlatma dozu zamanı gelen yaklaşık 6 milyon vatandaşın bulunduğunu duyurdu.

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Corona virüs ile mücadelede en etkili silah olarak gösterilen aşılama süreci devam ediyor. Aşılarını olan vatandaşların da zamanla azalan bağışıklık düzeyini arttırmak için yeniden aşı bir “hatırlatma” dozu olması gerekebiliyor.

HATIRLATMA DOZU NEDİR?

Genel itibariyle her iki doz aşılı olanlara üçüncü doz hatırlatma dozudur ve üçüncü doz ister Sinovac olsun ister Biontech olsun daha güçlü bir antikor cevabı oluşturur.

HATIRLATMA DOZU KAÇ AY SONRA, NE ZAMAN YAPILMALI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hatırlatma dozu hakkında “inaktif aşıdan 3 ay sonra yapılan hatırlatma dozunun koruyuculuğu çok önemli ölçüde artırdığını göstermektedir. 3 doz aşı olmuş vatandaşlarımızın vaka sayıları içindeki oranı %2’den daha azdır. 2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın da ikinci doz üzerinden 5-6 ay geçtikten sonra hatırlatma dozuna ihtiyaç duyacakları öngörülmektedir.” şeklinde açıklamada bulundu.

“HATIRLATMA DOZU ZAMANI GELEN YAKLAŞIK 6 MİLYON VATANDAŞIMIZ VAR”

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplandı. Aşılama ve corona virüsüyle mücadelenin ele alındığı toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*Ülkemizde hatırlatma dozu zamanı gelen yaklaşık 6 milyon vatandaşımız bulunmaktadır. Vakit kaybetmeden hatırlatma dozunuzu olmanızı istirham ediyoruz.

*Görünen o ki, tüm aşı türlerinin sınırlı süreyle koruyuculuğu yüksek seyrediyor. Tam bağışıklık sağlanana kadar aşılarımızı olarak kendimizi ve sevdiklerimizi koruma altına alalım.