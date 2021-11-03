Hekimler bu kez hakları için eylemdeydi: Emeğimizin karşılığı alkıştan öteye gitmedi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Tabip Odaları, “Emek bizim, söz bizim” başlıklı eylem sürecinin üçüncü haftası kapsamında, hekim maaşlarında 7200 ek gösterge ve yükseltilmiş özel hizmet tazminat oranı talebiyle birçok ilde işyerlerinde ve tabip odalarında basın açıklamaları düzenledi.

Latif SANSÜR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Eş zamanlı olarak düzenlenen açıklamalarda hazırlanan ortak bildiri okundu. “Emek bizim, söz bizim” başlıklı eylem sürecinin üçüncü haftasında ana temayı çalışma koşulları, ek ödeme adaletsizliği ve Covid-19 sürecindeki artan iş yükü oluşturdu.

Açıklamada, “Sağlıkta dönüşüm nedeniyle iş yükü artan hekim ve tüm sağlık çalışanları, Mart 2020'den itibaren Covid-19 salgınında daha da artmış bir iş yükü ile karşı karşıya kalmıştır. Daha fazla hastalanmış, daha fazla ölmüş, özveriyle, tüm deneyim ve bilimselliklerini ortaya koyarak; aile sağlığı merkezleri, aciller, pandemi poliklinik/klinik/yoğun bakımlarında, filyasyonda ve aşılamada var gücüyle çalışmaya devam etmiştir” denildi.

“EMEKLERİN KARŞILIĞI ALKIŞTAN ÖTEYE GİTMEDİ”

Salgın sürecindeki özverili çabaları nedeniyle “Hakkınız ödenmez” dendiğini ve gerçekten ödenmediği belirtilerek şöyle denildi:

* Emeklerinin karşılığında alkıştan öteye gidilmemiştir. Adaletsiz ve çoğunlukla ödenmeyen ek ödeme yalanları ile süreç geçiştirilmiştir. Ek ödeme adaletsizliği çalışma barışını bozmaktan başka bir işe yaramadığı gibi, ödemeler ne düzgün dağıtılabilmiş, ne de adil olmuştur. Ek ödeme adı altında verilen, geleceğimize hiçbir yansıması olmayan ücretlendirme modeli emek sömürüsünden başka bir şey değildir.

“SON 20 AYDA 9 BİN HEKİM İSTİFA ETTİ”

Hekimlerin salgının iyice ağırlaştırdığı çalışma koşulları, aşındırılan özlük hakları, emek karşılıksız çalışma ve hâlâ devam eden sağlıkta şiddet nedeniyle istifa ve göç etmeyi, emekli olmayı seçtiği belirtilen açıklamada, “Son 20 ayda Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmaktayken istifa eden hekim sayısı dokuz bin kişiyi bulmaktadır, buna henüz asistan olduğu halde istifa edenler de dâhildir. Önceki dönemle karşılaştırınca yüzde 20'lik bir artış söz konusudur. Yine son 20 ayda üç bin hekim emekli olmuştur. Önceki döneme göre artış yüzde 40'ı bulmaktadır. Bu meslektaşlarımızın özel sağlık kuruluşlarında çalışmaya devam etmek durumunda olduğu aşikardır” ifadeleri kullanıldı.

TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 3600 EK GÖSTERGE

Hekimlerin emeğinin karşılığını alamadığının dile getirildiği açıklamada şu talepler dile getirildi:

* Hekimlerin maaş ve emekli aylığına etki edecek 7200 Ek Göstergenin uygulanması ve Özel Hizmet Tazminat oranlarının yükseltilmesiyle maaşlarda en az yüzde 150 oranında artış talep ediyoruz. hekimlerin çalışırken maaşı 18 bin liradan, emeklilikte 10 bin liradan daha az olmamalıdır. Tüm sağlık çalışanları maaşında da 3600 ek gösterge uygulanması talebimizi tekrarlıyoruz.

BEYAZ YÜRÜYÜŞ 23 KASIMDA

Talepleriyle ilgili sonuç almak için mücadeleyi sürdürecekleri belirtilerek “Haklarımızı alana kadar mücadeleye devam diyor, 23 Kasım Salı günü İstanbul'dan ‘Beyaz Yürüyüş”ü başlatıyoruz. 27 Kasım Cumartesi günü Ankara'da yapacağımız ‘Beyaz Forum'da da mücadele hattımızı birlikte tartışacağımızı bir kere daha duyuruyoruz” denildi.