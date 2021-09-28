Hem kanseri hem corona virüsü yendi

Pandemi nedeniyle hastaneye gitmeyi erteleyen 40 yaşındaki Kadriye Arslan, lokal ileri evre meme kanseriyle mücadele ederken bir de corona virüse yakalandı. Arslan, hem kanseri hem corona virüsü yenerken, “Ben bu hastalığı yeneceğim dedim. Ne kemoterapi ne de corona zamanında hiçbir şekilde kendimi bırakmadım” diye konuştu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

40 yaşındaki Kadriye Arslan, göğsünde bir kitle hissetti ancak pandemi nedeniyle hastaneye gitmeyi erteledi. Bir süre sonra Diyarbakır'da doktora giden Arslan, yapılan tahlillerin ardından meme kanseri olduğunu öğrendi.

Ablasını da bağırsak kanserinden kaybeden 3 çocuk annesi kadın, meme kanseri olduğunu öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Koltuk altı lenf bezlerine de sıçrayan kanserin tedavisini sürdürmek için İstanbul'a gelen Arslan için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde süreç hemen başladı.

Lokal ileri evre meme kanseri olan kadın, kemoterapiye başlatıldı, başarılı geçen tedavi sonrası ameliyat için hazırlıklar da tamamlandı.

AMELİYATA GİRECEKKEN CORONA VİRÜSE YAKALANDI

Ancak Arslan, 22 Haziran'da corona virüse yakalanınca herkes büyük bir endişe yaşadı. Doktorların yakın takibinde süreci geçiren Arslan'ın ameliyatı hastalığı atlatana kadar ertelendi. Belirtileri şiddetle yaşadığı corona virüsü yenmesinin ardından ameliyata alınan Kadriye Arslan, başarılı geçen operasyonla kanseri de yendi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ebru Şen hastasının durumu hakkında bilgi verirken, Arslan da yaklaşık bir yıllık tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı. Hiçbir zaman moralini düşürmediğini ifade eden Arslan, hem kanseri hem corona virüsü yenmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

“BU HASTALIĞI YENECEĞİM DEDİM”

Kansere yakalandığını öğrendiği ilk an üzüntü hissettiğini ancak sonrasında kendine güvenerek bu hastalığı yenebileceğine inandığını anlatan Kadriye Arslan, şöyle konuştu:

“Doktorum bana ‘Sana kemoterapi diyorsam bu iyi demektir’ dedi, ben artık kendimi iyi hissettim zaten orada, ablamı bağırsak kanserinden kaybettim. Hastalığı duyduğumuzda çok çok etkilendik, ailem çok korktu ve ben hepsine cesaret verdim. Hepsine ben bu hastalığı yeneceğim dedim. Diyarbakır'da da duyduğumda kötü oldum, annem ağladı ona, sen böyle yaparsan ben iyileşemem dedim.

Sen güçlü olacaksın, ben güçlü olacağım biz bu hastalığı yeneceğiz, bu hastalık bizden korkacak dedim. Gerçekten de öyle oldu, hastalığı yendik. Çocuklarımı düşündüm, çocuklarım bu süreçten çok etkilendi. Küçük oldukları için süreç çok zordu. En ufak bir abdest aldığımda çocuklarımın gözleri doluyordu. Mümkün mertebe onların yanında başı açık gezemiyordum, saçlarım döküldü kaşlarıma kadar.”

“KENDİMİ BIRAKMADIM”

Kanserle savaşırken coranaya yakalanmasına ilişkin konuşan Arslan, “Coronaya yakalandığımda test verdiğimde o kadar korkmadım ama testim pozitif çıktığında çok çok korktum, 24 saat kendime gelemedim. Ne kemoterapi ne de corona zamanında hiçbir şekilde kendimi bırakmadım. Erken teşhis çok önemli, kimse hastalıktan korkmasın hastalığını ertelemesin coronadan korkmasın” diye konuştu.

“KENDİ KENDİMİZİ MUAYENEYE ÇOK ÖNEM VERELİM”

Hastasının hem corona virüsü hem kanseri yenmesiyle ilgili konuşan Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ebru Şen, “Tam ameliyatı hazırlıkları sırasında bir de Covid geçirdi hastamız, bu nedenle de uzun süre ameliyat ertelendi. O dönemde tekrar ilerleyecek mi bir taraftan artık kemoterapi almıyor, endişeleniyoruz derken her şey iyi gitti. Göğsünü koruyarak sadece o küçülmüş kitleyi alarak lenf bezlerinden bir miktar alarak tedavisini gerçekleştirmiş olduk. Şu anda hem Covid'i hem de meme kanserini atlatmış durumda, o yüzden çok mutluyuz” diye konuştu.

Şen, meme kanserinde erken teşhisin ve kadınların kendilerini takip etmesinin büyük önem taşıdığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kadınlarda en sık görülen kanser meme kanseri; erken teşhis bizim için çok önemli. Her kadının kendi kendini düzenli muayene etmesini çok önemsiyoruz. Yaş arttıkça riskin azalmadığını hastalar bilsinler. Genç hastalarda da oldukça sık görülmeye başlandı. Erkeklerde de hiç görülmüyor değil, onu da söyleyelim, görülebiliyor ancak çok nadir. Kendi kendimizi muayeneye çok önem verelim.” İHA