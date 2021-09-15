Hükümet danışmanı uyardı: Ofislere dönmeye zorlamayın

İngiltere'de hükümetin bilim danışma kurulu SAGE için önerilerde bulunan Prof. Stephen Reicher, insanların ofislere dönmeye zorlanmaları yerine evden çalışmaya devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Reicher, insanların haftalık temas sayısının en yüksek sayıya ulaştığını söyledi: “Daha yakından baktığınızda, yayılımın insanların işte kaynaşmasından kaynaklandığını – yüzde 63’lük bir artış – gördük ve neredeyse hiçbirinin evde buluşma ve sosyalleşme ile ilgisi yok. Yani sorun, insanların her zaman parti yapmayı seçmesi değil, sorun insanlara başka seçenek verilmeyip işe geri dönmelerini zorunlu hale getirmek.”

Reicher, pandemi döneminde benimsenen politikaları da eleştirerek sözlerine şu şekilde devam etti: “Sorun halkın psikolojisinde değil, insanları belirli şeyleri yapmaya zorlayan politikalarda yatıyor. Bu yüzden, eğer yapabilirlerse ve isterlerse, insanların evden çalışması mantıklı olur.”

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