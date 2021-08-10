İki doz aşı oluyorlar yine de virüse yakalanıyorlar

Uzmanlar aşıların, virüse karşı ne kadar koruyucu olduğunu, Delta varyantının aşılı kişileri ne kadar etkilediğini açıklıyorlar.

SOZCU.COM.TR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Virüsle mücadelede en etkili yollardan biri aşılama olarak kabul ediliyor olsa da uygulanan aşıların hiçbirinin enfeksiyonu önlemede yüzde 100 etkili olmadığı konusunda bilim insanları sık sık uyarılarda bulunuyor.

İngiliz verileri iki dozdan sonra Pfizer-BioNTech aşısının Delta varyantında hastaneye yatışa karşı yüzde 96 etkili olduğu sonucuna vardı. Benzer şekilde, Oxford-AstraZeneca aşısının da iki dozdan sonra hastaneye yatmayı önlemede yüzde 92 etkili olduğunu buldu. Pfizer ve BioNTech tarafından geçen yıl yayınlanan klinik denemelerin ardından elde edilen ilk aşı etkinlik verileri, aşının yüzde 95 etkili olduğunu gösterdi.

Aşıların etkinliğindeki yüksek oranlara rağmen İngiltere’deki Warwick Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde virolog olan Profesör Lawrence Young, CNBC’ye verdiği demeçte hiçbir aşının yüzde 100 etkili olmadığını söyledi.

BAĞIŞIKLIK VE ÇIĞIR AÇAN VAKALARIN ETKİSİ

Young yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Her zaman enfeksiyon ve hastalığa karşı duyarlı kalacak bireylerin bir oranı olacaktır. Aşı etkinliğini etkileyen iki faktör daha var: Azalan bağışıklık; aşı kaynaklı koruyucu bağışıklığın ne kadar sürdüğünü hâlâ bilmiyoruz. İkinci faktör ise daha bulaşıcı delta varyantı nedeniyle aşılanmış bireylerde görülen çığır açan enfeksiyonlar…”

Aşıları tam olduğu halde enfekte olan ve çığır açan vakalar olarak tanımlanan kişiler ile ilgili tam verilere ulaşmak zor olsa da NBC News tarafından toplanan rakamlar, en az 125.000 tam aşılı Amerikalının COVID olduğunu ve bunlardan 1.400’ünün öldüğünü gösterdi. 38 eyaletten alınan 125.682 vaka, yılın başından bu yana tam olarak aşılanmış 164.2 milyondan fazla insanın yüzde 0.08’inden daha azını veya yaklaşık her 1.300’de birini temsil ediyor.

Rakamlar korkutucu gibi görünse de aslında aşılılarda vaka görünme oranı aşısız kişilere göre oldukça düşük.

VİRÜSÜ BAŞKALARINA BULAŞTIRMA OLASILIKLARI DÜŞÜK

İngiltere’deki Cardiff Tıp Okulu’nda bulaşıcı hastalıklar konusunda uzman olan Andrew Freedman, CNBC’ye çığır açan vakaların pandemi sürecini etkilediğini ve bu tip vakaların beklendiğini söyledi:

“Aşılar şiddetli enfeksiyon, hastaneye yatış ve ölüme karşı çok iyi koruma sağlıyorlar, ancak enfeksiyona karşı tam koruma sağlamada daha az etkililer ve tam olarak aşılanmış birçok kişinin hala hafif semptomlarla Delta enfeksiyonlarına yakalandığını biliyoruz. Bilmediğimiz şey, ek bir güçlendirici vermenin korumayı gerçekten artırıp artırmayacağı ve Delta varyant enfeksiyonlarını azaltıp azaltmayacağı.”

İngiltere’de geçen hafta yayınlanan yeni bir araştırma, çift aşılı kişilerin aşısız insanlara göre corona virüsüne yakalanma olasılıklarının üç kat daha az olduğunu gösterdi.

İngiltere’de Imperial College London liderliğindeki büyük bir corona virüsü izleme programı olan REACT-1 çalışmasındaki PCR test sonuçlarının analizleri; tam olarak aşılanmış kişilerin, aşılanmamış insanlardan virüsü başkalarına geçirme olasılığının daha düşük olabileceğini ileri sürdü.

DELTA VARYANTINA KARŞI ÇIĞIR AÇAN VAKALAR DAHA FAZLA ARAŞTIRILMALI

Imperial Halk Sağlığı Okulu’ndan REACT programının yöneticisi Profesör Paul Elliott, bulguların COVID aşılarının hem avantajlarını hem de sınırlamalarını vurguladı:

“Bu bulgular, aşının her iki dozunun da enfekte olmaya karşı iyi koruma sağladığını gösteren önceki verilerimizi doğruladı. Ancak hiçbir aşı yüzde 100 etkili olmadığı için hâlâ enfeksiyon riski olduğunu görebiliyoruz ve çift aşılı bazı kişilerin hala virüsten hastalanabileceğini biliyoruz.”

Imperial’de bulaşıcı hastalık profesörü olan Steven Riley, özellikle dünyanın bazı bölgeleri delta varyantının yayılmasıyla mücadele ederken, tam olarak aşılanmış kişilerde çığır açan enfeksiyonların daha fazla araştırılması gerektiğini söyledi:

“Delta varyantının son derece bulaşıcı olduğu biliniyor ve sonuç olarak bizim verilerimizden ve diğerlerinden, tam aşılı insanlarda çığır açan enfeksiyonların meydana geldiğini görebiliyoruz. Bu, önümüzdeki aylarda durumu daha iyi tahmin etmeye yardımcı olacağından ve bulgularımız bunun daha kapsamlı bir resmine katkıda bulunacağından, enfekte olmuş tam aşılı kişilerin ne kadar bulaşıcı olduğunu daha iyi anlamamız gerekiyor.”

İlginizi Çekebilir Delta varyantı olanların üçte biri aşı yaptıranlar çıktı

İlginizi Çekebilir Avustralyalı doktor Delta varyantının uzun vadeli etkilerini anlattı