‘İki doz Sinovac ve bir doz BioNTech aşısı Omicron’a karşı yeterli değil’

Türkiye'de de kullanılan ve kamuoyu tarafından "Çin aşısı" olarak bilinen Sinovac'ın Covid-19’a karşı geliştirdiği CoronaVac aşısının Omicron’a karşı yeterli koruma sağlamadığına ilişkin yeni bir araştırma daha ortaya çıktı. Buna göre iki doz Sinovac aşısının ardından bir doz BioNTech aşısı da Omicron karşısında yeterince etkili değil.

Sozcu.com.tr

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Yeni bir araştırmaya göre, iki doz Sinovac aşısının ardından bir doz BioNTech aşısı, Covid-19'un Omicron varyantına karşı yeterli koruma sağlamıyor.

Yale Üniversitesi, Dominik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve farklı kurumların işbirliğinde yürütülen araştırmaya göre, Çin'de Sinovac’ın geliştirdiği iki doz CoronaVac aşısının ardından bir doz Pfizer-BioNTech hatırlatma aşısı, diğer varyantlara kıyasla Omicron'a karşı daha düşük düzeyli bir bağışıklık tepkisine yol açıyor.

Dominik Cumhuriyeti'nde 101 kişinin katılımıyla yürütülen ve henüz bağımsız kurumlarca denetlenmemiş olan araştırmada, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech aşısının iki doz mRNA aşısına benzer oranda antikor üretimi sağladığı belirtildi.

Omicron'a karşı oluşan antikor oranı da Covid-19'un ilk haline kıyasla 6,3 kat, Delta varyantına kıyasla da 2,7 kat daha düşük çıktı.

Araştırma ekibinden Akiko Iwasaki, Sinovac aşısı yaptıranların Omicron'a karşı korunmak için iki destekleyici doza daha ihtiyacı olabileceğini belirtti.

Hong Kong'da geçen hafta yapılan bir araştırmada, üç doz Sinovac aşısının bile Omicron'a karşı yeterli koruma sağlamadığı ve BioNTech aşısının gerekli olduğu belirtilmişti.