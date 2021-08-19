İnaktif aşı nedir, mRNA aşısı ne demek?

Çin'den getirilen inaktif olan Sinovac aşısı ve Almanya'dan getirilen mRNA olan Pfizer/BioNTech aşısıyla Türkiye'de corona virüsü ile mücadele ediliyor. İnaktif aşı, fiziksel veya kimyasal yöntemlerle öldürülmüş m.o.ları içermeye, mRNA aşı ise virüsün genetik yapısının kopyalanmasına dayanıyor.

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Aşı meselesinde inaktif aşı mı, mRNA aşısı mı tartışması devam ediyor. Seçecekleri aşının içeriğini merak eden vatandaşlar “İnaktif aşı nedir, mRNA aşısı ne demek?” sorusuna yanıt arıyor.

İNAKTİF AŞI NEDİR?

İnaktif aşıların temeli, virüsün bütün bedeninin inaktif hale getirilip canlıya verilmesi ve ona karşı vücutta antikor ürettirilmesine dayanıyor.

* “Fiziksel veya kimyasal yöntemlerle öldürülmüş m.o.ları içeren aşılardır”

* “Hangi tip m.o. olursa olsun ekzojen antijen şeklinde algılanırlar. Antijen sunan hücreler tarafından işlenip yardımcı T lenfositlerine sunulurlar ve humoral immun yanıt oluştururlar”.

* “Hücredışı bakterilerin neden olduğu infeksiyonlarda etkilidirler”

* “Canlı aşılara kıyasla bağışıklık süresi kısadır.

mRNA AŞI NEDİR?

mRNA insanlarda bulunan, protein sentezleme ile görevli bir genetik şifre… Bu yöntemlerin birinde aşı biyoteknolojik metot ile üretiliyor bir diğerinde ise inaktif veya ölü bir virüsün kendisi aşı haline getiriliyor.

Bu yöntem aslında virüsün genetik yapısının kopyalanmasına dayanıyor.

* Bilim insanları virüsün genetik kodundaki, hücrelere ne inşa edeceklerini söyleyen kısmı alıyor ve hücrelere girebilmesi için yağ ile kaplanıyor. Bu hastaya enjekte ediliyor.

* Aşı hücreye giriyor ve hücrelere virüsteki diken proteinini üretmelerini söylüyor.

* Bu da bağışıklık sisteminin antikor üretmesini ve T hücrelerinin, enfekte olmuş hücrelerini yok etmesini sağlıyor.

* Hastalar corona virüsle karşılaştıklarında, antikorlar ve T hücrelerinin virüsle savaşmasını tetikliyor.

HANGİ AŞI DAHA ETKİLİ?

Özellikle mRNA aşısının Delta varyantına karşı yüksek derecede etkili olduğunun bilindiğini ifade eden Prof. Dr. Yalçın “Daha önce inaktif aşı olmuş bireylerin en az 3 ay geçmiş ise üçüncü aşıyı olarak, ciddi rahatsızlıkları yok ise (kalp, alerjik hastalıklar) özellikle mRNA aşılarından birinin yapılmasını öngörüyoruz. Daha önce hastalığı geçirmiş bireylerin de mRNA aşısı yaptırmalarında, en az üç ay sonra yaptırmalarında yarar var” dedi. (DHA)