İngiliz basınından endişe veren Covid-19 haritası: Türkiye en yüksek ülkeler arasında

Corona virüsü kısıtlamalarının kaldırılması, okulların açılması ve normale dönüşün başlamasıyla birlikte corona virüsü vakalarının hızla yükseldiği Türkiye'deki durumu Avrupa'daki ülkelerle kıyaslayan The Guardian, dikkat çekici bir harita yayınladı.

Sozcu.com.tr

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İngiliz The Guardian gazetesi, dünyanın önde gelen sağlık kurumlarından Johns Hopkins Üniversitesi’nin kamuoyu ile paylaştığı verileri okurlarıyla paylaştı. Avrupa’daki vaka sayılarını mercek altına alan gazete, Avrupa’daki ülkelerdeki corona virüsü vakalarını ortaya serdi.

Johns Hopkins Üniversitesi’nin farklı kaynaklardan derlediği verilerle hazırlanan haritada Türkiye de yer aldı.

Haritada son iki haftadaki vaka sayıları karşılaştırıldı. Son iki hafta içerisinde bir milyondaki vaka sayılarının kıyaslandığı haritada Türkiye, Ukrayna, Moldova, Bulgaristan, Hırvatistan ve İrlanda ile mor renkle gösterildi.

Son iki hafta içerisinde bir milyon kişi arasındaki vaka sayısının 3.300 ile 5.000 arasında olan ülkeler en çok vakaların olduğu ülkeler arasında yer aldı. Öte yandan Litvanya, Letonya, Estonya, Birleşik Krallık, Romanya ve Sırbistan ise son iki haftada 1 milyon kişi içerisinde vaka sayısının 5.000’den yüksek olduğu kaydedildi.

Vaka sayılarının düşük olduğu ülkeler arasında ise Fransa, İspanya, Portekiz, İtalya, İsveç, Danimarka, Almanya, Çekya ve İsviçre gibi ülkeler yer aldı.

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